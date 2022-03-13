https://arabic.sputniknews.com/20220313/حكيم-زياش-يجدد-رفضه-الانضمام-للمنتخب-المغربي-1059859779.html
حكيم زياش يجدد رفضه الانضمام للمنتخب المغربي
حكيم زياش يجدد رفضه الانضمام للمنتخب المغربي
جدد المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي، الانضمام إلى منتخب بلاده تحت قيادة المدير الفني وحيد خليلوزيتش، حيث رفض طلب استدعائه الأخير. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T18:55+0000
2022-03-13T18:55+0000
2022-03-13T18:55+0000
مجتمع
رياضة
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وقال موقع "بطولات" إن كان المدير الفني للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، كان قد قرر استبعاد زياش من تشكيلة المنتخب في كأس أمم أفريقيا الماضية بسبب أزمة بينهما.ورد زياش على قرار استبعاده بإعلانه قبل شهرين عدم اللعب دوليًا مع منتخب المغرب مرة أخرى، إلا أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن اليوم اختيار زياش ضمن تشكيل المنتخب الوطني في مباراتي الشهر الحالي ضد الكونغو، في الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.وتابع اللاعب: "يؤسفني أن أخيب آمال الجماهير، لم يكن هذا قرارًا سهلًا، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدي خيار آخر، على الرغم من إعطائي كل ما لدي للفريق على مدار السنوات الست الماضية ودعمهم طوال حياتي، استمر المسؤولون في نشر معلومات خاطئة عني وعن التزامي تجاه بلدي، جعلت أفعالهم من المستحيل بالنسبة لي الاستمرار في أن أكون جزءًا من الفريق".واختتم قائلا: "لقد علمت أخبار إعادة انضمامي للمنتخب في نفس الوقت مثل أي شخص آخر، لذلك أصدرت هذا البيان للتأكد من أنك تسمع الحقيقة مباشرة مني، شكرًا لكل من دعمني، ولا أتمنى سوى الأفضل للفريق في المستقبل، ينصب تركيزي كلاعب على نادي تشيلسي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
حكيم زياش يجدد رفضه الانضمام للمنتخب المغربي
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جدد المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي، الانضمام إلى منتخب بلاده تحت قيادة المدير الفني وحيد خليلوزيتش، حيث رفض طلب استدعائه الأخير.
وقال موقع "بطولات
" إن كان المدير الفني للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، كان قد قرر استبعاد زياش من تشكيلة المنتخب في كأس أمم أفريقيا الماضية بسبب أزمة بينهما.
ورد زياش على قرار استبعاده بإعلانه قبل شهرين عدم اللعب دوليًا مع منتخب المغرب مرة أخرى، إلا أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن اليوم اختيار زياش ضمن تشكيل المنتخب الوطني في مباراتي الشهر الحالي ضد الكونغو، في الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ونشر زياش بيانا عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه: "أحب بلدي واللعب للمنتخب الوطني المغربي كان شرف حياتي، لذلك ببالغ الحزن يجب أن أعلن أنه على الرغم من تأكيد رئيس الاتحاد المغربي اليوم أنه سيتم إعادة انضمامي للمنتخب، فقد قررت ألا أعود إلى المغرب".
وتابع اللاعب: "يؤسفني أن أخيب آمال الجماهير، لم يكن هذا قرارًا سهلًا، لكن للأسف أشعر أنه ليس لدي خيار آخر، على الرغم من إعطائي كل ما لدي للفريق على مدار السنوات الست الماضية ودعمهم طوال حياتي، استمر المسؤولون في نشر معلومات خاطئة عني وعن التزامي تجاه بلدي، جعلت أفعالهم من المستحيل بالنسبة لي الاستمرار في أن أكون جزءًا من الفريق".
واختتم قائلا: "لقد علمت أخبار إعادة انضمامي للمنتخب في نفس الوقت مثل أي شخص آخر، لذلك أصدرت هذا البيان للتأكد من أنك تسمع الحقيقة مباشرة مني، شكرًا لكل من دعمني، ولا أتمنى سوى الأفضل للفريق في المستقبل، ينصب تركيزي كلاعب على نادي تشيلسي".