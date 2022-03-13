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https://arabic.sputniknews.com/20220313/حوت-يسبح-رافعا-زورقا-سياحيا-على-ظهره-فيديو-1059856516.html
حوت يسبح رافعا زورقا سياحيا على ظهره... فيديو
حوت يسبح رافعا زورقا سياحيا على ظهره... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حوتا رماديا يسبح رافعا زورقا سياحيا فوق ظهره. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:43+0000
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والتقطت إحدى السائحات المقطع وهي على متن الزورق بعد أن داهمهم الحوت من أسفل، ليحملهم جميعا فوق ظهره ويواصل السباحة بهم لمسافة.وقالت ناشرة الفيديو، إن هذه الواقعة حدثت في 8 مارس/آذار الجاري في المكسيك، وأكدت أن هذا الحوت الرمادي تلاعب بهم لأكثر من ساعتين.وقالت إنها كثيرا ما تذهب في نزهات بحرية في نفس المنطقة، لكن لم يحدث أن حملهم حوت فوق ظهره بهذه الطريقة من قبل، حيث رفع الحوت الزورق مهددا حياة السائحين على متنه، قبل أن يتخلى عنهم ويهبط إلى أعماق المياه مرة أخرى في سلام.
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نادي الفيديو

حوت يسبح رافعا زورقا سياحيا على ظهره... فيديو

17:43 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIAحوت أحدب عملاق
حوت أحدب عملاق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / RODRIGO BUENDIA
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حوتا رماديا يسبح رافعا زورقا سياحيا فوق ظهره.
والتقطت إحدى السائحات المقطع وهي على متن الزورق بعد أن داهمهم الحوت من أسفل، ليحملهم جميعا فوق ظهره ويواصل السباحة بهم لمسافة.
وقالت ناشرة الفيديو، إن هذه الواقعة حدثت في 8 مارس/آذار الجاري في المكسيك، وأكدت أن هذا الحوت الرمادي تلاعب بهم لأكثر من ساعتين.
وقالت إنها كثيرا ما تذهب في نزهات بحرية في نفس المنطقة، لكن لم يحدث أن حملهم حوت فوق ظهره بهذه الطريقة من قبل، حيث رفع الحوت الزورق مهددا حياة السائحين على متنه، قبل أن يتخلى عنهم ويهبط إلى أعماق المياه مرة أخرى في سلام.
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