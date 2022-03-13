https://arabic.sputniknews.com/20220313/حوت-يسبح-رافعا-زورقا-سياحيا-على-ظهره-فيديو-1059856516.html
حوت يسبح رافعا زورقا سياحيا على ظهره... فيديو
حوت يسبح رافعا زورقا سياحيا على ظهره... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حوتا رماديا يسبح رافعا زورقا سياحيا فوق ظهره. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:43+0000
2022-03-13T17:43+0000
2022-03-13T17:43+0000
نادي الفيديو
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والتقطت إحدى السائحات المقطع وهي على متن الزورق بعد أن داهمهم الحوت من أسفل، ليحملهم جميعا فوق ظهره ويواصل السباحة بهم لمسافة.وقالت ناشرة الفيديو، إن هذه الواقعة حدثت في 8 مارس/آذار الجاري في المكسيك، وأكدت أن هذا الحوت الرمادي تلاعب بهم لأكثر من ساعتين.وقالت إنها كثيرا ما تذهب في نزهات بحرية في نفس المنطقة، لكن لم يحدث أن حملهم حوت فوق ظهره بهذه الطريقة من قبل، حيث رفع الحوت الزورق مهددا حياة السائحين على متنه، قبل أن يتخلى عنهم ويهبط إلى أعماق المياه مرة أخرى في سلام.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حوت يسبح رافعا زورقا سياحيا على ظهره... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حوتا رماديا يسبح رافعا زورقا سياحيا فوق ظهره.
والتقطت إحدى السائحات المقطع وهي على متن الزورق بعد أن داهمهم الحوت من أسفل، ليحملهم جميعا فوق ظهره ويواصل السباحة بهم لمسافة.
وقالت ناشرة الفيديو، إن هذه الواقعة حدثت في 8 مارس/آذار الجاري في المكسيك، وأكدت أن هذا الحوت الرمادي تلاعب بهم لأكثر من ساعتين.
وقالت إنها كثيرا ما تذهب في نزهات بحرية في نفس المنطقة، لكن لم يحدث أن حملهم حوت فوق ظهره بهذه الطريقة من قبل، حيث رفع الحوت الزورق مهددا حياة السائحين على متنه، قبل أن يتخلى عنهم ويهبط إلى أعماق المياه مرة أخرى في سلام.