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خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا
خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا
تولى عمدة يريفان السابق ووزير صناعة التكنولوجيا فاهاغن خاتشاتريان منصب رئيس أرمينيا ، وأدى اليمين في جلسة خاصة للجمعية الوطنية يوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
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في المحاولة الثانية في 3 مارس ، انتخب البرلمان الأرميني فاهاغن خاتشاتريان، عمدة يريفان في التسعينيات، خامس رئيس للبلاد.أقيم حفل الافتتاح في مجمع ديميرتشيان للرياضة والحفلات الموسيقية وبثه التلفزيون العام لأرمينيا على الهواء مباشرة.أدى خاتشاتريان القسم، ووضع يده على الدستور الأصلي وإنجيل القرن السابع المكتوب بخط اليد.أعلن الرئيس الأرمني السابق أرمين سركيسيان استقالته في 23 يناير. وأشار إلى أن السبب الرئيسي ، هو الافتقار إلى الصلاحيات المناسبة التي لا تسمح لرئيس الدولة بالتأثير على العمليات الأساسية للسياسة الخارجية والداخلية.
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العالم

خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا

11:30 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في مظارهة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
مشاركون في مظارهة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
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تولى عمدة يريفان السابق ووزير صناعة التكنولوجيا فاهاغن خاتشاتريان منصب رئيس أرمينيا ، وأدى اليمين في جلسة خاصة للجمعية الوطنية يوم الأحد.
في المحاولة الثانية في 3 مارس ، انتخب البرلمان الأرميني فاهاغن خاتشاتريان، عمدة يريفان في التسعينيات، خامس رئيس للبلاد.
أقيم حفل الافتتاح في مجمع ديميرتشيان للرياضة والحفلات الموسيقية وبثه التلفزيون العام لأرمينيا على الهواء مباشرة.
أدى خاتشاتريان القسم، ووضع يده على الدستور الأصلي وإنجيل القرن السابع المكتوب بخط اليد.
أعلن الرئيس الأرمني السابق أرمين سركيسيان استقالته في 23 يناير. وأشار إلى أن السبب الرئيسي ، هو الافتقار إلى الصلاحيات المناسبة التي لا تسمح لرئيس الدولة بالتأثير على العمليات الأساسية للسياسة الخارجية والداخلية.
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