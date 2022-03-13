https://arabic.sputniknews.com/20220313/خاتشاتريان-يتولى-منصب-رئيس-أرمينيا-1059837679.html
خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا
خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا
تولى عمدة يريفان السابق ووزير صناعة التكنولوجيا فاهاغن خاتشاتريان منصب رئيس أرمينيا ، وأدى اليمين في جلسة خاصة للجمعية الوطنية يوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:30+0000
2022-03-13T11:30+0000
2022-03-13T11:30+0000
العالم
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في المحاولة الثانية في 3 مارس ، انتخب البرلمان الأرميني فاهاغن خاتشاتريان، عمدة يريفان في التسعينيات، خامس رئيس للبلاد.أقيم حفل الافتتاح في مجمع ديميرتشيان للرياضة والحفلات الموسيقية وبثه التلفزيون العام لأرمينيا على الهواء مباشرة.أدى خاتشاتريان القسم، ووضع يده على الدستور الأصلي وإنجيل القرن السابع المكتوب بخط اليد.أعلن الرئيس الأرمني السابق أرمين سركيسيان استقالته في 23 يناير. وأشار إلى أن السبب الرئيسي ، هو الافتقار إلى الصلاحيات المناسبة التي لا تسمح لرئيس الدولة بالتأثير على العمليات الأساسية للسياسة الخارجية والداخلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خاتشاتريان يتولى منصب رئيس أرمينيا
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تولى عمدة يريفان السابق ووزير صناعة التكنولوجيا فاهاغن خاتشاتريان منصب رئيس أرمينيا ، وأدى اليمين في جلسة خاصة للجمعية الوطنية يوم الأحد.
في المحاولة الثانية في 3 مارس ، انتخب البرلمان الأرميني فاهاغن خاتشاتريان، عمدة يريفان في التسعينيات، خامس رئيس للبلاد.
أقيم حفل الافتتاح في مجمع ديميرتشيان للرياضة والحفلات الموسيقية وبثه التلفزيون العام لأرمينيا على الهواء مباشرة.
أدى خاتشاتريان القسم، ووضع يده على الدستور الأصلي وإنجيل القرن السابع المكتوب بخط اليد.
أعلن الرئيس الأرمني السابق أرمين سركيسيان استقالته في 23 يناير. وأشار إلى أن السبب الرئيسي ، هو الافتقار إلى الصلاحيات المناسبة التي لا تسمح لرئيس الدولة بالتأثير على العمليات الأساسية للسياسة الخارجية والداخلية.