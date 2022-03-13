https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبيران-نقل-مقاتلين-من-الشرق-الأوسط-للمعارك-بين-روسيا-وأوكرانيا-لن-يؤثر-على-المنطقة-1059837510.html

خبيران: نقل مقاتلين من الشرق الأوسط للمعارك بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على المنطقة

خبيران: نقل مقاتلين من الشرق الأوسط للمعارك بين روسيا وأوكرانيا لن يؤثر على المنطقة

مع إعلان كل من روسيا وأوكرانيا السماح لمقاتلين من الشرق الأوسط بالتطوع للقتال في المعارك بين البلدين، أثيرت تساؤلات حول التأثيرات المتوقعة لهذه الخطوة أو... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T11:25+0000

2022-03-13T11:25+0000

2022-03-13T11:25+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أول أمس الجمعة موافقته على فكرة انتقال متطوعين للمشاركة في مساعدة قوات جمهوريتي دونباس في مقاتلة القوات الأوكرانية، وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن القومي الروسي "إذا كنتم ترون أن هناك أناسا يرغبون في السفر ومساعدة سكان دونباس، على أساس تطوعي، وبدون مقابل؛ إذن يجب أن نساعدهم في الانتقال إلى منطقة العمليات العسكرية".وقبل ذلك، أعلنت أوكرانيا أنها فتحت باب التطوع للأجانب لتشكيل "فيلق دولي" لمحاربة القوات الروسية إلى جانب الجيش الأوكراني، وسمحت دول أوروبية مثل التشيك لمواطنيها بالتوجه إلى أوكرانيا للتطوع للقتال وأكد رئيس الوزراء ضمان الحصانة من أي عقوبات للمقاتلين المتطوعين.في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، يقول المفكر الاستراتيجي والقيادي السابق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج إن "السماح بنقل مقاتلين من الشرق الأوسط للمشاركة في المعارك بين روسيا وأوكرانيا لن يكون له تأثير مباشر على المنطقة".ويوضح "هؤلاء المقاتلين حاليا يتواجدون في شمال سوريا من دون عمل ومن دون وظيفة، سيذهبون على أمل العيش في أوكرانيا أو الجمهوريات المستقلة، لذا لن يكون التأثير واضحا في الشرق الأوسط، لكن رقعة النزاع ستتسع هناك".وحول التأثير المتوقع على النزاع في أوكرانيا، يقول فرج "أوكرانيا أيضا سمحت بوجود متطوعين من دول أخرى، وهذا يخلق مشكلة حتى إذا انتهت الحرب، تتمثل في كيفية إخراج هؤلاء المقاتلين وإعادتهم إلى بلدانهم، وكلنا رأينا ما يحدث في ليبيا".أما أبرز الدول المتوقع أن ترسل هؤلاء المقاتلين المتطوعين، يقول فرج "إلى جانب سوريا وليبيا، البلدان الأبرز التي ستورد هذا النوع من المقاتلين هي دول الصحراء في غرب أفريقيا، والشيشان ودول الهند وباكستان وأفغانستان، بشكل عام الدول الفقيرة، وسيكون الفقر هو الدافع الأساسي لهؤلاء المقاتلين للمشاركة".واستبعد فرج أن يذهب مقاتلين للتطوع من بلدان مثل مصر، حيث قال "مستبعد أن تكون مصر من الدول التي تخرج مقاتلين من هذا النوع، حتى في وقت حرب أفغانستان، من ذهب للمشاركة هناك لم يتعد 200 أو 300 شخص، لم تكن أعداد ملحوظة".تغير في المعادلة الأمنية لشرق أوروبافي السياق ذاته، يقول مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خالد عكاشة إن التأثير الأكبر لهذه القرارات سيكون "في أوكرانيا وروسيا والبلدان المحيطة، والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، هذا سيدخل تغيرات على المعادلة الأمنية".ويوضح عكاشة "تجربة المنطقة هنا والتجارب السابقة تقول إن المقاتلين الأجانب يعقدون الصراعات ولا يساعدون على حلها بأي شكل، بل بالعكس يطيلون أمد الصراع مثل ما حدث في ليبيا وسوريا واليمن والكثير من دول الأفريقية".ويلفت عكاشة إلى أن "لجوء كلتا الدولتين إلى هذا الحل جاء نتيجة لتطورات الأوضاع على الأرض"، لكنه يؤكد أن هذا الأمر "مثير لقلق كبير على المدى المتوسط والبعيد، وسيؤدي إلى خلل أمني كبير في هذه المنطقة".وحول أبرز الدول التي يتوقع عكاشة أن يذهب المقاتلين منها، يقول الخبير الأمني "وفق المعلن، الجانب الأوكراني فتح باب التطوع هذا لدول أوروبية بشكل كبير، وخاصة التيارات اليمينية والمتعصبين، والقوميين المتواجدين بعدد كبير في الدول الأوروبية، أعتقد هؤلاء سيكونون المكون الأساسي لما أطلق عليه الفيلق الدولي في الجانب الأوكراني".ويضيف "ومن جانب روسيا، الدولة الأولى المرشحة لإرسال متطوعين مقاتلين هي سوريا، وهناك كثير جدا من الإشارات والدلائل التي خرجت خلال الـ48 ساعة الماضية، من تقدم 16 ألف شخص للتطوع، وذكرت الجبهة التي سيتم الدفع فيها بهم وهي جبهة دونباس، أعتقد أن التواجد الروسي في سوريا من عام 2014 يجعل سوريا هي المرشح الأول لإرسال متطوعين أو مقاتلين أجانب".وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن أمس الجمعة أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين من دول مختلفة يرغبون في القدوم إلى جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وقال خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي "تلقى عددًا كبيرًا من الطلبات من جميع أنواع المتطوعين من مختلف البلدان الذين يرغبون في القدوم إلى جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين من أجل المشاركة فيما يعتبرونه حركة التحرير؛ .ومعظمهم من دول الشرق الأوسط حيث تجاوز عدد الطلبات الـ16 ألفا".وأكد شويغو أنه "من الصواب الاستجابة بشكل إيجابي للطلبات لاسيما أن هذه الطلبات ليست من أجل المال ولكن بناء على رغبة حقيقة لهؤلاء الأشخاص".ودخلت العملية العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ لحماية مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية أسبوعها الثالث.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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