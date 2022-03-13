https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-أفريقيا-ستتأثر-اقتصاديا-وسياسيا-وأمنيا-بالأزمة-الأوكرانية-1059852273.html

خبير: أفريقيا ستتأثر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا بالأزمة الأوكرانية

خبير: أفريقيا ستتأثر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا بالأزمة الأوكرانية

توقع خبير سوداني، أن تتأثر أفريقيا سلبا على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية بالعملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي،... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T15:57+0000

2022-03-13T15:57+0000

2022-03-13T15:57+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

روسيا

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الخرطوم – سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أستاذ السياسات الخارجية في المركز الدبلوماسي لوزارة الخارجية السودانية، الدكتور عبد الرحمن أبو خريس.وقال أبو خريس لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع من النواحي الأمنية أن تدخل بعض الدول الأفريقية في صراعات وحروب جديدة بالوكالة بأشكال غير كلاسيكية كالحروب اللاتماثلية ومرادفاتها: العالمية الرابعة، وغير المقيدة، واللا متناظرة وغير المتوازنة، حيث تعتبر البيئة الأفريقية باختلافاتها وتبايناتها، حبلى بإنجاح مثل هذه الحروب".ولفت إلى أن هناك "17 دولة أفريقية من بين 35 دولة امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وقال إن هذا "يؤدي إلى زيادة حدة الاستقطاب الدولي وتبعثر الكتلة الأفريقية وإضعاف دور الاتحاد الأفريقي وجهوده لضمان استقرار القارة".كما اعتبر أبو خريس أن الامتناع عن إدانة روسيا "يمثل مؤشرا لافتا يعكس رفضا لقواعد النظام الدولي والسياسات التي تنتهجها القوى الغربية، وفي ذات الوقت توجها ضمنيا داعما لروسيا".وأكد أن "تأييد دولة إريتريا لقرار التدخل الروسي يعظم من دور روسيا في البحر الأحمر في حال تطورت الحرب لتصبح عالمية رابعة، باعتبار أن انهيار الاتحاد السوفياتي نفسه يمثل نهاية للحرب الباردة الثالثة".وفيما يتعلق بحقيقة تغير ميزان القوة في العالم، أكد أبو خريس أن "ضمُّ روسيا لشبه جزيرة القرم، عام 2014، شكل منعطفًا في الانتقال خطوة إلى الأمام بسياساتها الخارجية نحو إثبات حضورها كأحد اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية، تلا ذلك تدخلها العسكري في سوريا 2015، وهو ما غيَّر، بشكل راديكالي، مسار الحرب في سوريا وأبرز قوة روسيا في الشرق الأوسط. ثم تلاها تدخلها في العمق الأوكراني".ومضى قائلا: "لقد برزت في السنوات الأخيرة رغبة روسية في بناء قواعد عسكرية في أفريقيا، باختيار 6 دول لهذا الهدف، وهي مصر، وأفريقيا الوسطى، وإريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان، بينما لم تُكلَّل محاولاتها بالنجاح مع عدد آخر من الدول، منها جيبوتي، نتيجة الضغوط الأميركية".ولفت أستاذ السياسات الخارجية السوداني إلى "خطط روسية في 2018 لبناء مركز لوجستي عسكري في إريتريا، وهو ما أعيد إحياؤه مؤخرًا بتصريحات سفير أسمرة في موسكو المرحِّبة باستقبال المركز اللوجستي الروسي في بلاده".وتابع: "تظل أنجح خطوات روسيا في هذا السياق اتفاقها مع الخرطوم على بناء مركز دعم لوجستي على الساحل السوداني (على البحر الأحمر شرقي السودان)، ويدعم هذا المركز العمليات الروسية في أماكن أخرى من المنطقة، ويشكِّل منصة لجمع المعلومات الاستخباراتية لمراقبة أنشطة القوى المنافسة لموسكو في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية، كالقوات الأميركية أو الصينية أو الفرنسية أو السعودية أو الإماراتية".كما أشار أبو خريس إلى أن "لدى روسيا فرصة لأن توسع من حجم تعاونها الاقتصادي مع الدول الأفريقية عقب التضييق الذي تتعرض له من جانب دول أوروبا والولايات المتحدة، بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".ولفت إلى عدد من الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها روسيا مع بعض الدول الأفريقية بهدف توطيد علاقاتها مع نظيراتها الإفريقية.وقال في هذا السياق: "منذ عام 2015 وقعت روسيا 21 اتفاقية عسكرية مع دول، من بينها: أنغولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وتشاد، وإثيوبيا، وغينيا، ومدغشقر، ونيجيريا، والنيجر، وسيراليون، وتنزانيا، وزيمبابوي، وشملت هذه الاتفاقيات حسب قوله" مجالات متعددة، منها: التدريب الأمني والعسكري والصيانة، وتبادل المعلومات، والتعاون في مكافحة الإرهاب".وشدد أبو خريس على أن "الموقف الأوروبي المتردد يمثل فرصة ذهبية لروسيا يمكن توظيفها لتقليل الضغط الدولي عليها وبناء شراكات بديلة تعمل على تعزيز مكانتها أوربيا وعالمياً، وسوف تكون أفريقيا أحد مناطق التنافس الحيوية".وألقى بالضوء على تزايد حجم مبيعات المعدات الروسية إلى الدول الأفريقية، قائلا "خلال العقدين الماضيين، تمكنت روسيا من أن تصبح أكبر مصدِّر للأسلحة إلى أفريقيا لتمثل نحو 49 بالمئة من إجمالي صادراتها إلى القارة السمراء، كما تمثل حصتها نحو 37.6 بالمئة من حصة سوق السلاح الأفريقية، تليها الولايات المتحدة بنسبة 16 بالمئة، ثم فرنسا 14 بالمئة والصين 9 بالمئة".وحذر أبو خريس "من خطورة العودة بالقارة الأفريقية إلى ساحة الصراع الدولي ولعب أدوار الحرب بالوكالة، ما يمكن معه تفكيك الدولة الإفريقية وإدخالها في حالة عدم الاستقرار".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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