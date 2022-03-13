https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-باريس-وبرلين-يمكن-أن-يكون-لهما-دور-في-الضغط-على-كييف-للخضوع-لمطالب-روسيا-1059843502.html

خبير: باريس وبرلين يمكن أن يكون لهما دور في الضغط على كييف للخضوع لمطالب روسيا

خبير: باريس وبرلين يمكن أن يكون لهما دور في الضغط على كييف للخضوع لمطالب روسيا

قال‎ ‎المحلل‎ ‎السياسي،‎ ‎تيمور‎ ‎دويدار، ‎اليوم الأحد، ‎إن‎" ‎باريس‎ ‎وبرلين‎ ‎يمكن‎ ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎لهما‎ ‎دور‎ ‎في‎ ‎الضغط‎ ‎على‎ ‎أوكرانيا‎ ‎للخضوع‎ ‎للمطالب‎... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T13:29+0000

2022-03-13T13:29+0000

2022-03-13T13:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "فرنسا وألمانيا بغض النظر عن الأوروبيين الجدد، هما دولتان رئيسيتان في أوروبا ومن مصلحتهما وقف ما يجري في أوكرانيا، وإنهاء الخلاف وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية لما قبل الخلاف".وذكر أنه "لا توجد مطالب روسية جديدة لأنه لم يتم تنفيذ المطالب القديمة في ظل ما تم وضعه من شروط من موسكو وسقف عال يتمثل في انسحاب البنية التحتية لحلف الناتو من دول البلطيق وشرق أوروبا، وأن تعتمد هذه الدول على قواتها النظامية فقط دون تواجد للقوات الأمريكية، وسحب القدرات الأمريكية النووية في أوروبا، والالتزام بمعاهدة عدم الانتشار السلاح النووي".وفيما يتعلق بدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لباريس وبرلين للتأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية، قال تيمور دويدار إن "الرئيس الأوكراني مرتبط بهذه الفصائل ولا يستطيع فك الارتباط معهم لأن ذلك سيؤدي لخطورة على حياته"، على حد قوله.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

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روسيا, أخبار أوكرانيا