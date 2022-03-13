https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-عسكري-لن-تسمح-روسيا-بتاتا--بوصول-المساعدات-العسكرية-للجيش-الأوكراني--1059842921.html
خبير عسكري: لن تسمح روسيا بتاتا بوصول المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني
خبير عسكري: لن تسمح روسيا بتاتا بوصول المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني
حذرت روسيا من أن قواتها قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:09+0000
2022-03-13T13:09+0000
2022-03-13T13:09+0000
راديو
حول العالم
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خبير عسكري: لن تسمح روسيا بتاتا بوصول المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني
خبير عسكري: لن تسمح روسيا بتاتا بوصول المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار تلفزيوني، "الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول إلى أوكرانيا، تشكل خطوة خطيرة وتجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة للجيش الروسي".يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار حطيط إلى أن :التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير عسكري: لن تسمح روسيا بتاتا بوصول المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني
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حذرت روسيا من أن قواتها قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية.
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار تلفزيوني، "الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول إلى أوكرانيا، تشكل خطوة خطيرة وتجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة للجيش الروسي".
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" يبدو من خلال مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي ينفذها الجيش الروسي، أنه ملتزم باستراتيجية محددة، وهي استراتيجية الضغط من أجل تجنب المعارك الحاسمة الكبرى، والسعي لتحقيق الأهداف السياسية عبر الضغط العسكري، وتجنب الوقوع في حرب استنزاف، ولذك يسجل له النجاح في هذا السياق"
"الاستراتيجية الروسية تقوم على حرمان الحكومة الأوكرانية من قدراتها القتالية، عبر تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ولذلك لن تسمح روسيا بوصول المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني، حتى لا تجهض إنجازاتها، وتهديد روسيا باستهدافها هو تهديد جدي، لإن روسيا تدافع عن وجودها وأمنها القومي ولا يوجد هناك مجال للتراجع".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..