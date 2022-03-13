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https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-يوضح-سر-اختيار-إيران-لجبهة-أربيل-للانتقام-من-إسرائيل-1059842168.html
خبير يوضح سر اختيار إيران لجبهة أربيل للانتقام من إسرائيل
خبير يوضح سر اختيار إيران لجبهة أربيل للانتقام من إسرائيل
قال أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور إحسان الشمري، إن الدلائل كلها تشير إلى أن الهجوم الأخير على أربيل تم تنفيذه من إيران. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:49+0000
2022-03-13T12:49+0000
إيران
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وأضاف الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ذلك يأتي في إطار ردود فعل إيرانية على أكثر من تطور في المرحلة الأخيرة منها فشل بارزاني في الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، ومنها وسائل ضغط مع قرب التوصل لاتفاق نووي.وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في إطار الرد الإيراني، على اغتيال ضباط الحرس الثوري في سوريا مؤخرا، خاصة مع وجود قاعدة أمريكية في أربيل وقاعدة إسرائيلية سرية هناك.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على"تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حكومة-كردستان-إيران-قصفت-موقعا-مدنيا-وليس-إسرائيليا-كما-تزعم-لإخفاء-جريمتها-1059840067.html
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إيران, العراق, إسرائيل

خبير يوضح سر اختيار إيران لجبهة أربيل للانتقام من إسرائيل

12:49 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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قال أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور إحسان الشمري، إن الدلائل كلها تشير إلى أن الهجوم الأخير على أربيل تم تنفيذه من إيران.
وأضاف الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ذلك يأتي في إطار ردود فعل إيرانية على أكثر من تطور في المرحلة الأخيرة منها فشل بارزاني في الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، ومنها وسائل ضغط مع قرب التوصل لاتفاق نووي.
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
حكومة كردستان: إيران قصفت موقعا مدنيا وليس إسرائيليا كما تزعم لإخفاء جريمتها
12:15 GMT
وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في إطار الرد الإيراني، على اغتيال ضباط الحرس الثوري في سوريا مؤخرا، خاصة مع وجود قاعدة أمريكية في أربيل وقاعدة إسرائيلية سرية هناك.

وأشار الشمري إلى أن الرد جاء على جبهة أربيل وليس على جبهات أخرى كجبهة لبنان من خلال حليفها حزب الله، لأن إيران ترى في أربيل دائمًا منصة إسرائيلية وهو ما يفسر التوتر الدائم بين إيران وأربيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على"تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
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