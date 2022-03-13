https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبير-يوضح-سر-اختيار-إيران-لجبهة-أربيل-للانتقام-من-إسرائيل-1059842168.html
خبير يوضح سر اختيار إيران لجبهة أربيل للانتقام من إسرائيل
خبير يوضح سر اختيار إيران لجبهة أربيل للانتقام من إسرائيل
قال أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور إحسان الشمري، إن الدلائل كلها تشير إلى أن الهجوم الأخير على أربيل تم تنفيذه من إيران. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:49+0000
2022-03-13T12:49+0000
2022-03-13T12:49+0000
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وأضاف الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن ذلك يأتي في إطار ردود فعل إيرانية على أكثر من تطور في المرحلة الأخيرة منها فشل بارزاني في الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، ومنها وسائل ضغط مع قرب التوصل لاتفاق نووي.وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في إطار الرد الإيراني، على اغتيال ضباط الحرس الثوري في سوريا مؤخرا، خاصة مع وجود قاعدة أمريكية في أربيل وقاعدة إسرائيلية سرية هناك.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على"تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حكومة-كردستان-إيران-قصفت-موقعا-مدنيا-وليس-إسرائيليا-كما-تزعم-لإخفاء-جريمتها-1059840067.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, العراق, إسرائيل
خبير يوضح سر اختيار إيران لجبهة أربيل للانتقام من إسرائيل
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قال أستاذ العلوم السياسية العراقي الدكتور إحسان الشمري، إن الدلائل كلها تشير إلى أن الهجوم الأخير على أربيل تم تنفيذه من إيران.
وأضاف الشمري في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن ذلك يأتي في إطار ردود فعل إيرانية على أكثر من تطور في المرحلة الأخيرة منها فشل بارزاني في الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، ومنها وسائل ضغط مع قرب التوصل لاتفاق نووي.
وأوضح أن ذلك يأتي أيضا في إطار الرد الإيراني، على اغتيال ضباط الحرس الثوري في سوريا مؤخرا، خاصة مع وجود قاعدة أمريكية في أربيل وقاعدة إسرائيلية سرية هناك.
وأشار الشمري إلى أن الرد جاء على جبهة أربيل وليس على جبهات أخرى كجبهة لبنان من خلال حليفها حزب الله، لأن إيران ترى في أربيل دائمًا منصة إسرائيلية وهو ما يفسر التوتر الدائم بين إيران وأربيل.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على"تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.