https://arabic.sputniknews.com/20220313/دموعك-غالية-شيرين-عبد-الوهاب-تثير-جدلا-بعد-بكائها-في-الكويت-1059849511.html
"دموعك غالية".. شيرين عبد الوهاب تثير جدلا بعد بكائها في الكويت
"دموعك غالية".. شيرين عبد الوهاب تثير جدلا بعد بكائها في الكويت
تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محرك بحث "غوغل" بعدما أثير حول بكائها في إحدى حفلاتها الغنائية في الكويت الشهر الماضي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:54+0000
2022-03-13T14:54+0000
2022-03-13T14:54+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب، نالت تعاطف الجمهور الكويتي الذي رآها تبكي فتم التفاعل مع هذا الأمر بهشتاج بعنوان "دموعك غالية يا شيرين".يذكر أن المطربة المصرية ظهرت بملابس رياضية خلال حفلها الأخير بالكويت ما جعل البعض ينتقدها، في حين يرى آخرون أن ما يحدث معها سببه مرورها بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/شيرين-عبد-الوهاب-تصدر-بيانا-بشأن-عودتها-لحسام-حبيب-1058253835.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
"دموعك غالية".. شيرين عبد الوهاب تثير جدلا بعد بكائها في الكويت
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تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محرك بحث "غوغل" بعدما أثير حول بكائها في إحدى حفلاتها الغنائية في الكويت الشهر الماضي.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب، نالت تعاطف الجمهور
الكويتي الذي رآها تبكي فتم التفاعل مع هذا الأمر بهشتاج بعنوان "دموعك غالية يا شيرين".
يذكر أن المطربة المصرية ظهرت بملابس رياضية خلال حفلها الأخير بالكويت ما جعل البعض ينتقدها، في حين يرى آخرون أن ما يحدث معها سببه مرورها بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها
عن زوجها السابق حسام حبيب.