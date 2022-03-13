https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-الوزراء-البريطاني-في-مرمى-التساؤلات-بسبب-علاقته-بنجل-رجل-أعمال-روسي-1059842751.html
رئيس الوزراء البريطاني في مرمى التساؤلات بسبب علاقته بنجل رجل أعمال روسي
رئيس الوزراء البريطاني في مرمى التساؤلات بسبب علاقته بنجل رجل أعمال روسي
طالبت المعارضة العمالية في بريطانيا، اليوم الأحد، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بضرورة الإجابة عن "أسئلة جادة" بشأن تعيينه نجل رجل أعمال روسي، في مجلس... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:12+0000
2022-03-13T13:12+0000
2022-03-13T13:12+0000
روسيا
بريطانيا
العالم
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_ed7401a0dfaa6a3b65901497a854d01e.jpg
وانتعشت التكهنات طويلة الأمد حول صداقة جونسون مع يفغيني ليبيديف، الذي كان والده ضابطًا في المخابرات السوفياتية.وأفاد تقرير حديث صادر عن صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن جهاز المخابرات البريطاني "MI6" حذر بوريس جونسون من منحه رتبة النبلاء إلى يفغيني ليبيديف قبل عامين، لكنه واصل المضي قدما على أي حال.وقال زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأحد: ""في ضوء ما تم الكشف عنه اليوم، أعتقد أن لدى رئيس الوزراء أسئلة جدية للإجابة عليها: ماذا يعرف؟ وهل تجاوز النصائح الأمنية؟"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".كما كتب ستارمر إلى اللجنة التي تفحص التعيينات في مجلس اللوردات للمطالبة بمراجعة غير مسبوقة لنبل ليبيديف.كذلك طرحت المعارضة العمالية في بريطانيا أسئلة حول سبب حضور بوريس جونسون لحفل في فيلا يفغيني ليبيديف الإيطالية، عندما كان وزيرا للخارجية في نيسان/ أبريل 2018، دون تفاصيل أمنية.وتعود صداقة يفغيني ليبيديف وبوريس جونسون إلى الوقت الذي أصبح فيه الأخير عمدة لندن في عام 2008.ويفغيني ليبيديف هو نجل رجل الأعمال، ألكسندر ليبيديف، وهو مالك صحيفتي "إيفننغ ستاندرد" و"ذا إندبندنت" البريطانيتان، وهو يحمل الجنسيتان البريطانية والروسية.ومؤخرا أكد ليبيديف أنه ليس "عميلا لروسيا"، وطلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسحب قواته من أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/جونسون-ينفي-قيام-أي-دولة-في-الناتو-بإرسال-عسكريين-إلى-أوكرانيا-1059523376.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_c71386eb60c8f3bfc994dacba2de1e64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, العالم, بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني في مرمى التساؤلات بسبب علاقته بنجل رجل أعمال روسي
تابعنا عبر
طالبت المعارضة العمالية في بريطانيا، اليوم الأحد، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بضرورة الإجابة عن "أسئلة جادة" بشأن تعيينه نجل رجل أعمال روسي، في مجلس اللوردات، وذلك بعد تقارير بريطانية تحدثت عن علاقته به.
وانتعشت التكهنات طويلة الأمد حول صداقة جونسون مع يفغيني ليبيديف، الذي كان والده ضابطًا في المخابرات السوفياتية.
وأفاد تقرير حديث صادر عن صحيفة "صنداي تايمز"
البريطانية أن جهاز المخابرات البريطاني "MI6" حذر بوريس جونسون من منحه رتبة النبلاء إلى يفغيني ليبيديف قبل عامين، لكنه واصل المضي قدما على أي حال.
وقال زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأحد: ""في ضوء ما تم الكشف عنه اليوم، أعتقد أن لدى رئيس الوزراء أسئلة جدية للإجابة عليها: ماذا يعرف؟ وهل تجاوز النصائح الأمنية؟"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".
كما كتب ستارمر إلى اللجنة التي تفحص التعيينات في مجلس اللوردات للمطالبة بمراجعة غير مسبوقة لنبل ليبيديف.
كذلك طرحت المعارضة العمالية في بريطانيا أسئلة حول سبب حضور بوريس جونسون لحفل في فيلا يفغيني ليبيديف الإيطالية، عندما كان وزيرا للخارجية في نيسان/ أبريل 2018، دون تفاصيل أمنية.
وتعود صداقة يفغيني ليبيديف وبوريس جونسون إلى الوقت الذي أصبح فيه الأخير عمدة لندن في عام 2008.
ويفغيني ليبيديف هو نجل رجل الأعمال، ألكسندر ليبيديف، وهو مالك صحيفتي "إيفننغ ستاندرد" و"ذا إندبندنت" البريطانيتان، وهو يحمل الجنسيتان البريطانية والروسية.
ومؤخرا أكد ليبيديف أنه ليس "عميلا لروسيا"، وطلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسحب قواته من أوكرانيا.