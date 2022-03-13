https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-الوزراء-العراقي-الأسبق-يتحدث-عن-مؤشر-خطير-إثر-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059834342.html

رئيس الوزراء العراقي الأسبق يتحدث عن مؤشر خطير إثر الهجوم الصاروخي على أربيل

رئيس الوزراء العراقي الأسبق يتحدث عن مؤشر خطير إثر الهجوم الصاروخي على أربيل

قال رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إن الهجوم الصاروخي على أربيل يدل على مؤشر خطير، كما دعا إلى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T10:08+0000

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2022-03-13T10:08+0000

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وكتب علاوي على حسابه الرسمي بتويتر، أن "القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل أمس مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق".وتابع "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو إلى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال الإجرامية ووضع حدٍ لها".كما حذر علاوي من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

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