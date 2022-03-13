رئيس الوزراء العراقي الأسبق يتحدث عن مؤشر خطير إثر الهجوم الصاروخي على أربيل
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
قال رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، إن الهجوم الصاروخي على أربيل يدل على مؤشر خطير، كما دعا إلى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال الإجرامية.
وكتب علاوي على حسابه الرسمي بتويتر، أن "القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل أمس مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في العراق".
وتابع "ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو إلى إجراءات حقيقية إزاء هذه الأفعال الإجرامية ووضع حدٍ لها".
كما حذر علاوي من استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار.
القصف الصاروخي الذي استهدف #اربيل امس مؤشر خطير عن حجم التدخلات الخارجية السافرة في #العراق.— Ayad Allawi (@AyadAllawi) March 13, 2022
ندين ونستنكر هذا العمل الجبان وندعو الى اجراءات حقيقية ازاء هذه الافعال الاجرامية ووضع حدٍ لها، وبالمقابل نحذر من استخدام الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
لحظة سقوط عدة صواريخ باليستية على القاعدة الأمريكية في أربيل— Mohmed khalel (@Mkhalel1) March 13, 2022
======================#العراق#اربيل#ايران#اسرائيل pic.twitter.com/gEtlCx0rl9
وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.
وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.