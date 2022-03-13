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https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-لاتفيا-يدعم-وجودا-دائما-للجيش-الأمريكي-في-دول-البلطيق-1059862164.html
رئيس لاتفيا يدعم "وجودا دائما" للجيش الأمريكي في دول البلطيق
رئيس لاتفيا يدعم "وجودا دائما" للجيش الأمريكي في دول البلطيق
تحدث رئيس لاتفيا إيغيلس ليفيتس، اليوم الأحد، عن "دعمه لوجود عسكري أمريكي دائم في دول البلطيق وبولندا". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T20:04+0000
2022-03-13T20:04+0000
روسيا
الناتو
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وأضاف: "يجب على الناتو تعزيز الجناح الشرقي، الذي يتكون من دول البلطيق، وبولندا، ورومانيا، وستكون هذه إشارة قوية لموسكو بأن الناتو مستعد لحماية الدول الأعضاء (بحلف الناتو)".وأردف ليفيتس: "كما أرحب بالجنود الأمريكيين في بولندا ودول أخرى".وأشار إلى أن هذا سيكون "ردًا على أفكار روسيا بشأن العدوان خارج أوكرانيا".ومن جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، في 12 مارس/آذار، أن "النظام الدولي يتغير، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي"، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز الأرضية للحرب الأوكرانية الروسية منذ 3 عقود، ولكنها بدأت مؤخراً.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال الملتقى السنوي الخامس عشر للطلاب والأساتذة الإيرانيين في الخارج، في مشهد، إن "سياسة إيران في هذا الصدد مستقلة وقائمة على السياسة الخارجية"، مؤكدا أن بلاده "تعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/سقوط-طائرة-مسيرة-سوفياتية-على-الأراضي-الكرواتية-1059860737.html
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روسيا, الناتو

رئيس لاتفيا يدعم "وجودا دائما" للجيش الأمريكي في دول البلطيق

20:04 GMT 13.03.2022
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عسكريون أمريكيون في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Stanislav Savelyev
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تحدث رئيس لاتفيا إيغيلس ليفيتس، اليوم الأحد، عن "دعمه لوجود عسكري أمريكي دائم في دول البلطيق وبولندا".
وأضاف: "يجب على الناتو تعزيز الجناح الشرقي، الذي يتكون من دول البلطيق، وبولندا، ورومانيا، وستكون هذه إشارة قوية لموسكو بأن الناتو مستعد لحماية الدول الأعضاء (بحلف الناتو)".
وأردف ليفيتس: "كما أرحب بالجنود الأمريكيين في بولندا ودول أخرى".
"دول البلطيق ونحن بحاجة إلى استمرار وجود الجيش الأمريكي في المنطقة".
إيغيلس ليفيتس
رئيس لاتفيا
وأشار إلى أن هذا سيكون "ردًا على أفكار روسيا بشأن العدوان خارج أوكرانيا".
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19:22 GMT
ومن جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، في 12 مارس/آذار، أن "النظام الدولي يتغير، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي"، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز الأرضية للحرب الأوكرانية الروسية منذ 3 عقود، ولكنها بدأت مؤخراً.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال الملتقى السنوي الخامس عشر للطلاب والأساتذة الإيرانيين في الخارج، في مشهد، إن "سياسة إيران في هذا الصدد مستقلة وقائمة على السياسة الخارجية"، مؤكدا أن بلاده "تعارض الحرب وابتلاع العالم من قبل أمريكا والناتو"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
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