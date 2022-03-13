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رئيس وزراء الأردن: طوينا أزمة كورونا ونسير في طريق التعافي
رئيس وزراء الأردن: طوينا أزمة كورونا ونسير في طريق التعافي
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:59+0000
2022-03-13T07:59+0000
أخبار الأردن
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جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات رسمية وشعبية بمحافظة مادبا، في إطار تنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمّس احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، بحسب موقع "عمون".وقال الخصاونة: "إننا طوينا أزمة كورونا، ونسير على طريق التعافي".وأضاف أن الملك عبدالله الثاني يحمل رؤية إصلاحيّة شاملة تتمثل في تحديث المنظومة السياسية والإدارية والاقتصادية.وأكد الخصاونة أن وثيقة مرجعية شاملة عابرة للحكومات ستخرج عن ورشة العمل الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.
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أخبار الأردن

رئيس وزراء الأردن: طوينا أزمة كورونا ونسير في طريق التعافي

07:59 GMT 13.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن بلاده تمكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات رسمية وشعبية بمحافظة مادبا، في إطار تنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمّس احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، بحسب موقع "عمون".
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وقال الخصاونة: "إننا طوينا أزمة كورونا، ونسير على طريق التعافي".
وأضاف أن الملك عبدالله الثاني يحمل رؤية إصلاحيّة شاملة تتمثل في تحديث المنظومة السياسية والإدارية والاقتصادية.
وأكد الخصاونة أن وثيقة مرجعية شاملة عابرة للحكومات ستخرج عن ورشة العمل الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.
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