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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/روسيا-تقدم-مساعدات-إنسانية-لسكان-دونباس-ومدن-أوكرانية-فيديو-1059838609.html
روسيا تقدم مساعدات إنسانية لسكان دونباس ومدن أوكرانية... فيديو
روسيا تقدم مساعدات إنسانية لسكان دونباس ومدن أوكرانية... فيديو
قدمت السلطات الروسية مساعدات إنسانية لسكان مناطق إقليم دونباس ومدن أوكرانيا أخرى في ظل تدهور الأوضاع فيها. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:47+0000
2022-03-13T11:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
مساعدات إنسانية
أكرانيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن "العسكريين الروس قدموا أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان حي بوروديانسكي في ضواحي العاصمة كييف. وسلمت المواد الغذائية والضروريات الأساسية إلى بلديات المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي".وأكدت الوزارة أن المساعدات تشمل المواد الغذائية - الحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والحلويات ومنتجات المخابز ومياه الشرب المعبأة.وأظهرت مقاطع فيديو طوابير طويلة للسكان أمام نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في هدف منهم للحصول على المساعدات في ظل تدهور الأوضاع جراء تواصل التصعيد في المنطقة.كما قام المتخصصون في وزارة الطوارئ الروسية بتسليم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس وأوكرانيا في غضون يومين، حسب خدمة الصحافة التابعة للوزارة.وقالت في بيان: "في 11 و 12 آذار / مارس، قامت ثلاثة قوافل من وزارة الطوارئ الروسية باستخدام 42 قطعة من المعدات من مركزي إنقاذ دونسكوي ونوغينسك بتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية بوزن إجمالي يزيد على 330 طنًا إلى أوكرانيا ودونباس".
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روسيا, مساعدات إنسانية, أكرانيا

روسيا تقدم مساعدات إنسانية لسكان دونباس ومدن أوكرانية... فيديو

11:47 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
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قدمت السلطات الروسية مساعدات إنسانية لسكان مناطق إقليم دونباس ومدن أوكرانيا أخرى في ظل تدهور الأوضاع فيها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن "العسكريين الروس قدموا أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان حي بوروديانسكي في ضواحي العاصمة كييف. وسلمت المواد الغذائية والضروريات الأساسية إلى بلديات المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي".
وأكدت الوزارة أن المساعدات تشمل المواد الغذائية - الحبوب واللحوم والأسماك المعلبة والحلويات ومنتجات المخابز ومياه الشرب المعبأة.
وأظهرت مقاطع فيديو طوابير طويلة للسكان أمام نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في هدف منهم للحصول على المساعدات في ظل تدهور الأوضاع جراء تواصل التصعيد في المنطقة.
كما قام المتخصصون في وزارة الطوارئ الروسية بتسليم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس وأوكرانيا في غضون يومين، حسب خدمة الصحافة التابعة للوزارة.
وقالت في بيان: "في 11 و 12 آذار / مارس، قامت ثلاثة قوافل من وزارة الطوارئ الروسية باستخدام 42 قطعة من المعدات من مركزي إنقاذ دونسكوي ونوغينسك بتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية بوزن إجمالي يزيد على 330 طنًا إلى أوكرانيا ودونباس".
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