https://arabic.sputniknews.com/20220313/سابقة-خطيرة-وأسلوب-جبان-رئيس-إقليم-كوردستان-يعلق-على-استهداف-أربيل-1059853739.html
"سابقة خطيرة وأسلوب جبان"... رئيس إقليم كوردستان يعلق على استهداف أربيل
"سابقة خطيرة وأسلوب جبان"... رئيس إقليم كوردستان يعلق على استهداف أربيل
وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية، مدينة أربيل بـ"السابقة الخطيرة"، مدينا العملية ومؤكدا... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:23+0000
2022-03-13T16:23+0000
2022-03-13T16:23+0000
أربيل
العراق
أخبار العراق اليوم
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وبحسب بيان رسمي، لرئيس الإقليم، أكد أن استهداف أربيل "أسلوب جبان ووحشي وبدون مبرر"، مشددا على أن "الاستهداف بهذه الصورة وتكراره سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار وسيادة العراق"، مؤكدا على أن نتائجه "لن تكون غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".وأعرب بحسب ما نقلته شبكة "رووداو" الكردية، عن تعاطفه مع "مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب".ودعا "كل أطراف كوردستان ومكوناتها إلى التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل، من أجل مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار".ودعا رئيس إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بـ"الوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أربيل, العراق, أخبار العراق اليوم
"سابقة خطيرة وأسلوب جبان"... رئيس إقليم كوردستان يعلق على استهداف أربيل
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وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية، مدينة أربيل بـ"السابقة الخطيرة"، مدينا العملية ومؤكدا أنها "أسلوب جبان ووحشي".
وبحسب بيان رسمي، لرئيس الإقليم، أكد أن استهداف أربيل "أسلوب جبان ووحشي وبدون مبرر"، مشددا على أن "الاستهداف بهذه الصورة وتكراره سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لأمن واستقرار وسيادة العراق"، مؤكدا على أن نتائجه "لن تكون غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".
وأعرب بحسب ما نقلته شبكة "رووداو" الكردية
، عن تعاطفه مع "مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب".
ودعا "كل أطراف كوردستان ومكوناتها إلى التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل، من أجل مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار".
ودعا رئيس إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بـ"الوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم".