https://arabic.sputniknews.com/20220313/صحفي-إسباني-يكشف-موعد-إعلان-انتقال-مبابي-إلى-ريال-مدريد-الصفقة-تمت-1059864437.html

صحفي إسباني يكشف موعد إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد... الصفقة تمت

صحفي إسباني يكشف موعد إعلان انتقال مبابي إلى ريال مدريد... الصفقة تمت

أعلن الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية رامون ألفاريز، عن ان اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقع بالفعل عقد انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T21:17+0000

2022-03-13T21:17+0000

2022-03-13T21:17+0000

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وقال ألفاريز، عبر صفحته على تويتر، إن "مبابي (23 عاما) وقع لريال مدريد في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي في حضور محاميته وبيدرو لوبيز نائب رئيس النادي الإسباني"، مؤكدا أن "ريال مدريد سيعلن عن ضم كيليان مبابي بشكل رسمي قبل الجمعة المقبل".وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قالت إن "مبابي سيوقع لريال مدريد الأسبوع الجاري، وأن كل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة"، مشيرة أنه "سيحصل على مكافأة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليونا صافيا في الموسم".وأوضحت الصحيفة، أن "التعاقد مع مبابي الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية لريال مدريد، جاء نتيجة لمحاولات مكثفة من النادي بدأت الصيف الماضى مع تقديم العديد من العروض الهائلة لباريس التي رفضها جميعا"، مشيرة في الوقت ذاته أنه "لن يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعاقد مع مبابي حتى نهاية الموسم، حيث لا يزال مشغولا بالصراع على لقب الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي".وكشف المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، مؤخرا، حقيقة الأنباء الأخيرة المتداولة، حول عرض راتب فلكي على كيليان مبابي، لإقناعه بتجديد عقده.وقال ليوناردو، في تصريحات مع صحيفة ليكيب الفرنسية: "آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون الراتب"، مضيفا: "نريد أن نضع مبابي في أفضل الظروف، ليصبح أفضل لاعب ممكن".وبسؤاله عن فرص باريس في تجديد عقد مبابي، أجاب: "لا يمكنني أن أتحدث بدقة، لكن لدينا فرص للتجديد، وطالما لم يوقع مع أي نادٍ آخر، سوف نفعل كل شيء ممكن من أجل الحفاظ عليه وتجديد عقده".وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت إن "نادي باريس سان جرمان قدم عرضا ضخما لنجمه كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم".وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة سان جيرمان عرضت على مبابي البقاء مع النادي الفرنسي وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو.

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أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, الدوري الإسباني