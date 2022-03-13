https://arabic.sputniknews.com/20220313/صدمة-في-الأهلي-المصري-بعد-وفاة-الحارس-الناشئ-زياد-إيهاب-1059853342.html
صدمة في الأهلي المصري بعد وفاة الحارس الناشئ زياد إيهاب
صدمة في الأهلي المصري بعد وفاة الحارس الناشئ زياد إيهاب
لقى زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالنادي الأهلي المصري، مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من شرفة منزله بحي عين شمس شرقي القاهرة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
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وأثار خبر وفاة الحارس الناشئ صدمة كبرى فى النادي الأهلي، حيث كان زياد إيهاب أحد حراس المرمى المتميزين في قطاع الناشئين بالنادي (مواليد عام 2003)، و"كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية"، وفق ما صرح به خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي.وقال بيبو على ما نقله الموقع الرسمي للأهلي إن "الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق".ونعى الأهلي في بيان لرئيسه محمود الخطيب زياد إيهاب، متقدما بخالص التعازي لأسرته وزملائه.وأرسلت وزارة الشباب والرياضة المصرية برقية عزاء إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب في وفاة الحارس الناشئ.في سياق متصل، نعى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، حارس فريق الأهلي 2003.ويتكون الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي من سيد غريب مديرا فنيا ومحمد ماهر مدربا مساعدا وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
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صدمة في الأهلي المصري بعد وفاة الحارس الناشئ زياد إيهاب
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لقى زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالنادي الأهلي المصري، مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من شرفة منزله بحي عين شمس شرقي القاهرة.
وأثار خبر وفاة الحارس الناشئ صدمة كبرى فى النادي الأهلي، حيث كان زياد إيهاب أحد حراس المرمى المتميزين في قطاع الناشئين بالنادي (مواليد عام 2003)، و"كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية"، وفق ما صرح به خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي.
وقال بيبو على ما نقله الموقع الرسمي للأهلي
إن "الراحل الشاب كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق".
ونعى الأهلي في بيان لرئيسه محمود الخطيب زياد إيهاب، متقدما بخالص التعازي لأسرته وزملائه.
وأرسلت وزارة الشباب والرياضة المصرية برقية عزاء إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب في وفاة الحارس الناشئ.
في سياق متصل، نعى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، حارس فريق الأهلي 2003.
ويتكون الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي من سيد غريب مديرا فنيا ومحمد ماهر مدربا مساعدا وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال، بحسب صحيفة "اليوم السابع
" المصرية.