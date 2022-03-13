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https://arabic.sputniknews.com/20220313/صيني-يصنع-طائرة-ورقية-طولها-86-مترا-فيديو-1059842305.html
صيني يصنع طائرة ورقية طولها 86 مترا... فيديو
صيني يصنع طائرة ورقية طولها 86 مترا... فيديو
تمثل الطائرات الورقية إحدى وسائل الترفيه خاصة عند صغار السن، وتختلف وفقا لتصميمها سواء كان بدائيا أو بتصميم دقيق. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:08+0000
2022-03-13T13:09+0000
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الصين
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نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لطائرة ورقية صنعها شاب صيني طولها عشرات الأمتار.وتقول الصحيفة إن فصل الربيع يمثل أفضل وقت لإطلاق الطائرات الورقية، مضيفة: "لكن هناك طائرات ورقية تكون عملية إطلاقها ليست بذات السهولة التي يتم بها إطلاق الطائرات الورقية الصغيرة".ولفتت إلى أن الطائرة التي تظهر في الفيديو مصممة بطريقة متميزة بطول يصل إلى 86 مترا، مشيرة إلى أنها ظهرت بشكل دقيق إثر إطلاقها الذي شهده العديد من الأشخاص في مقاطعة "خبي" الصينية.
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منوعات, الصين

صيني يصنع طائرة ورقية طولها 86 مترا... فيديو

13:08 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 13.03.2022)
© Sputnik . Mohamed Hemedaطائرات ورقية
طائرات ورقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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تمثل الطائرات الورقية إحدى وسائل الترفيه خاصة عند صغار السن، وتختلف وفقا لتصميمها سواء كان بدائيا أو بتصميم دقيق.
نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه لطائرة ورقية صنعها شاب صيني طولها عشرات الأمتار.
وتقول الصحيفة إن فصل الربيع يمثل أفضل وقت لإطلاق الطائرات الورقية، مضيفة: "لكن هناك طائرات ورقية تكون عملية إطلاقها ليست بذات السهولة التي يتم بها إطلاق الطائرات الورقية الصغيرة".
ولفتت إلى أن الطائرة التي تظهر في الفيديو مصممة بطريقة متميزة بطول يصل إلى 86 مترا، مشيرة إلى أنها ظهرت بشكل دقيق إثر إطلاقها الذي شهده العديد من الأشخاص في مقاطعة "خبي" الصينية.
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