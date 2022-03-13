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https://arabic.sputniknews.com/20220313/طبيبة-تسمي-مشروبا-مميزا-لضغط-الدم-1059847787.html
طبيبة تسمي مشروبا مميزا لضغط الدم
طبيبة تسمي مشروبا مميزا لضغط الدم
يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في كثير من الأحيان بدون أعراض إلى مضاعفات تهدد الحياة، والتي يمكن أن تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:32+0000
2022-03-13T14:32+0000
مجتمع
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لتجنب هذه المشاكل الصحية المدمرة ، من المهم الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ، كما تقول الدكتورة كاري روكستون بحسب "ميديك فوروم".وتضيف: بعض المشروبات يمكن أن تساعد في ذلك. على وجه الخصوص ، ينصح الطبيب بشرب الشاي، حيث يأتي كل من الشاي الأسود والأخضر، كلاهما جيد لنظام القلب والأوعية الدموية". وجدت دراسة أن شرب عدة أكواب من الشاي يوميًا طريقة سهلة لحماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.أوضحت كاري روكستون أن التأثير المفيد للشاي يتم توفيره من خلال مركبات نباتية تسمى مركبات الفلافونويد: فهي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية ، وبالتالي خفض ضغط الدم.تؤكد عدة دراسات الآثار المفيدة لمشروبات مثل الشاي الأخضر والأسود على حالة وعمل الجهاز القلبي الوعائي.وجدت دراسة سريرية استمرت أربعة أسابيع على البالغين الذين يعانون من ارتفاع معتدل في الكوليسترول أن شرب خمسة أكواب من الشاي الأسود يوميًا يريح الأوعية الدموية بشكل ملحوظ.ووجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ، نُشرت في مجلة Nutrients ، أن شرب كوبين من الشاي يوميًا يحسن قراءات ضغط الدم في أقل من ثمانية أيام.
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مجتمع

طبيبة تسمي مشروبا مميزا لضغط الدم

14:32 GMT 13.03.2022
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Fotolia / Andrei Tsalko
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يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في كثير من الأحيان بدون أعراض إلى مضاعفات تهدد الحياة، والتي يمكن أن تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية.
لتجنب هذه المشاكل الصحية المدمرة ، من المهم الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ، كما تقول الدكتورة كاري روكستون بحسب "ميديك فوروم".
وتضيف: بعض المشروبات يمكن أن تساعد في ذلك. على وجه الخصوص ، ينصح الطبيب بشرب الشاي، حيث يأتي كل من الشاي الأسود والأخضر، كلاهما جيد لنظام القلب والأوعية الدموية".
وجدت دراسة أن شرب عدة أكواب من الشاي يوميًا طريقة سهلة لحماية نفسك من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
أوضحت كاري روكستون أن التأثير المفيد للشاي يتم توفيره من خلال مركبات نباتية تسمى مركبات الفلافونويد: فهي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية ، وبالتالي خفض ضغط الدم.
تؤكد عدة دراسات الآثار المفيدة لمشروبات مثل الشاي الأخضر والأسود على حالة وعمل الجهاز القلبي الوعائي.
وجدت دراسة سريرية استمرت أربعة أسابيع على البالغين الذين يعانون من ارتفاع معتدل في الكوليسترول أن شرب خمسة أكواب من الشاي الأسود يوميًا يريح الأوعية الدموية بشكل ملحوظ.
ووجدت دراسة أخرى أجريت على البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم ، نُشرت في مجلة Nutrients ، أن شرب كوبين من الشاي يوميًا يحسن قراءات ضغط الدم في أقل من ثمانية أيام.
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