https://arabic.sputniknews.com/20220313/طبيبة-تكشف-عن-تأثير-فيروس-كورونا-على-الأسنان-واللثة-1059841670.html

طبيبة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على الأسنان واللثة

طبيبة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على الأسنان واللثة

كشفت طبيبة الأسنان الروسية ناتاليا كادكالوفا عن مشاكل الأسنان، التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد الإصابة بفيروس كورونا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T12:41+0000

2022-03-13T12:41+0000

2022-03-13T12:41+0000

مجتمع

أسنان

فيروس كورونا

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وقالت كادكالوفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إنه يمكن أن تترافق متلازمة "ما بعد الكوفيد"مع مجموعة متنوعة من الأعراض. على وجه الخصوص، قد يصاب الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسات التاجية ببعض أمراض الفم.وأشارت إلى أنه "الشيء الرئيسي الذي يؤثر عليه الفيروس التاجي هو دوران الأوعية الدقيقة في اللثة. وفي هذا الصدد، هناك تدفق هائل للمرضى المصابين بالتهاب الفم، وهذا لم يحدث من قبل. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن علاج التهاب الفم هذا لدى المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا يستغرق وقتا أطول بكثير من المرضى، الذين لم يصابوا بالفيروس".وفقا لها، لاحظ أطباء الأسنان أيضًا أن جفاف الفم، يحدث غالبا بعد الشفاء من كورونا: "فيروس كورونا يصيب الغدد اللعابية، مما يعيق إنتاج الغلوبولين المناعي أ. هذا هو الغلوبولين المناعي الرئيسي الذي يحارب الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في تجويف الفم، على التوالي، ويزداد عدد العمليات الالتهابية. وأول ما يواجهه الفيروس في الجسم هو الغشاء المخاطي. إذا انخفض الغلوبولين المناعي أ، تزداد قابلية التعرض للفيروسات الأخرى. أعتقد أنه بعد تسعة إلى اثني عشر شهرا من الإصابة بالفيروس التاجي، سيكون الغشاء المخاطي أكثر عرضة للخطر".كما نصحت طبيبة الأسنان الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا بتحسين نظافة الفم من أجل تقليل عدد مسببات الأمراض في الفم.

https://arabic.sputniknews.com/20220114/تنظيف-الأسنان-بشكل-غير-صحيح-يزيد-بشكل-كبير-من-خطر-الإصابة-بالسرطان-1056096841.html

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مجتمع, أسنان, فيروس كورونا