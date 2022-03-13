https://arabic.sputniknews.com/20220313/طهران-نأمل-ألا-تتأثر-مفاوضات-فيينا-بمسألة-أوكرانيا-1059844473.html
طهران: نأمل ألا تتأثر مفاوضات فيينا بمسألة أوكرانيا
طهران: نأمل ألا تتأثر مفاوضات فيينا بمسألة أوكرانيا
أعرب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، عن أمل بلاده بألا تتأثر مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:47+0000
2022-03-13T13:47+0000
2022-03-13T13:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إيران
روسيا
أخبار أوكرانيا
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طهران - سبوتنيك. وقال مشكيني، في حديث لموقع "انتخاب" الإيراني، "منذ أن وصلنا إلى المرحلة السياسية في المفاوضات، تباطأت عملية التفاوض وأعتقد أنها تعود إلى ما قبل الصراع في أوكرانيا. نحاول ألا نتأثر بقضية أوكرانيا ونأمل أن تكون مفاوضاتنا مع مجموعة 5+1 قضية مستقلة وليس لها علاقة بقضية أوكرانيا".وأضاف مشكيني: "الطرف المقابل لنا في هذه المفاوضات هي مجموعة 4+1 وليست روسيا فقط، وكانت روسيا إلى جانبنا أكثر من أي وقت مضى، وأكثر دعمًا لنا في هذه الجولة من مفاوضات الاتفاق النووي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
طهران: نأمل ألا تتأثر مفاوضات فيينا بمسألة أوكرانيا
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أعرب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، عن أمل بلاده بألا تتأثر مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا بمسألة الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا هي أكبر داعم لإيران في المفاوضات.
طهران - سبوتنيك. وقال مشكيني، في حديث لموقع "انتخاب" الإيراني، "منذ أن وصلنا إلى المرحلة السياسية في المفاوضات، تباطأت عملية التفاوض وأعتقد أنها تعود إلى ما قبل الصراع في أوكرانيا. نحاول ألا نتأثر بقضية أوكرانيا ونأمل أن تكون مفاوضاتنا مع مجموعة 5+1 قضية مستقلة وليس لها علاقة بقضية أوكرانيا".
وأوضح مشكيني أنه "بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على روسيا، فإن الضمانات التي تطلبها موسكو من أمريكا (في مفاوضات فيينا) مرتبطة بالعقوبات المفروضة على روسيا نفسها".
وأضاف مشكيني: "الطرف المقابل لنا في هذه المفاوضات هي مجموعة 4+1 وليست روسيا فقط، وكانت روسيا إلى جانبنا أكثر من أي وقت مضى، وأكثر دعمًا لنا في هذه الجولة من مفاوضات الاتفاق النووي".