https://arabic.sputniknews.com/20220313/طولها-30-متر-وتحتوي-على-مسبحشاهد-أطول-سيارة-في-العالم-1059840991.html
طولها 30 متر وتحتوي على مسبح..شاهد أطول سيارة في العالم
طولها 30 متر وتحتوي على مسبح..شاهد أطول سيارة في العالم
سجلت سيارة رقما قياسيا بدخولها لموسوعة غينيس للأرقام، كأطول سيارة في العالم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:32+0000
2022-03-13T12:32+0000
2022-03-13T12:32+0000
منوعات
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ونشرت الموسوعة على موقعها تسجيل السيارة لرقم فريد من نوعه كأطول سيارة، حيث وصل طولها لـ30.54 متر، لتحطم رقمها السابق المسجل في عام 1986.السيارة التي صممت لأول مرة بوربانك بكاليفورنيا عام 1986 من قِبل مصمم السيارات جاي أوربيرغ، وبلغ طولها 18.28 متراً (60 قدماً)، ويحملها 26 إطاراً، كانت بزوج من محركات في 8 (V8) بالأمام والخلف.ليزيد المصمم من طولها ليصبح 30.5 متر، بقدرة على قيادتها من كلا الطرفين.ولم يكتفي المصمم بزيادة طول السيارة، ليتم إضافة سرير مائي كبير ومسبح كامل مع لوح غطس، وجاكوزي وحوض استحمام، وملعب غولف صغير ومهبط للطائرات المروحية، وتتسع لأكثر من 75 شخصا، ومجهزة أيضاً بالعديد من أجهزة التلفاز والثلاجات والهواتف.ونالت السيارة التي عرفت باسم "الحلم الأمريكي" شهرة واسعة في عام 1986، كونها من أكثر السيارات الفريدة التي تم طرحها على الإطلاق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
طولها 30 متر وتحتوي على مسبح..شاهد أطول سيارة في العالم
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سجلت سيارة رقما قياسيا بدخولها لموسوعة غينيس للأرقام، كأطول سيارة في العالم.
ونشرت الموسوعة على موقعها تسجيل السيارة
لرقم فريد من نوعه كأطول سيارة، حيث وصل طولها لـ30.54 متر، لتحطم رقمها السابق المسجل في عام 1986.
السيارة التي صممت لأول مرة بوربانك بكاليفورنيا عام 1986 من قِبل مصمم السيارات جاي أوربيرغ، وبلغ طولها 18.28 متراً (60 قدماً)، ويحملها 26 إطاراً، كانت بزوج من محركات في 8 (V8) بالأمام والخلف.
ليزيد المصمم من طولها ليصبح 30.5 متر، بقدرة على قيادتها من كلا الطرفين.
ولم يكتفي المصمم بزيادة طول السيارة، ليتم إضافة سرير مائي كبير ومسبح كامل مع لوح غطس، وجاكوزي وحوض استحمام، وملعب غولف صغير ومهبط للطائرات المروحية، وتتسع لأكثر من 75 شخصا، ومجهزة أيضاً بالعديد من أجهزة التلفاز والثلاجات والهواتف.
ونالت السيارة التي عرفت باسم "الحلم الأمريكي" شهرة واسعة في عام 1986، كونها من أكثر السيارات الفريدة التي تم طرحها على الإطلاق.