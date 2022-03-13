https://arabic.sputniknews.com/20220313/عبير-موسي-قيس-سعيد-يستغل-الفترة-الاستثنائية-للانفراد-بالحكم-1059846526.html
عبير موسي: قيس سعيد يستغل الفترة الاستثنائية للانفراد بالحكم
عبير موسي: قيس سعيد يستغل الفترة الاستثنائية للانفراد بالحكم
قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن رئيس البلاد قيس سعيد، استغل الفترة الاستثنائية لتجميع السلطات في قبضته. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:27+0000
2022-03-13T14:27+0000
2022-03-13T14:27+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى أن موسي، طالبت، اليوم الأحد، بإنهاء الفترة الاستثنائية، مشيرة إلى أن سعيد استغلها رئيس البلاد للاستفراد بالحكم دون أي آليات رقابية.وكانت عبير موسي تشارك في وقفة احتجاجية رافقتها مسيرة بشارع خير الدين باشا.وقالت إنه لا يمكن استعمال فساد البرلمان الحالي مبررا لمواصلة تجميد نشاطه.وطالبت السياسية التونسية بالمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة للوصول إلى مؤسسة برلمانية لها شرعية شعبية.وقرر قيس سعيد في 25 من يوليو/ تموز 2021 إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، ومنذ ذلك الحين تعيش تونس أزمة سياسية، بين موالاة ومعارضة.وتشهد البلاد مظاهرات ومظاهرات مضادة، خاصة بعد قرارات أخرى كان أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي وإقالة عدد من كبار المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المجلس-الأعلى-للقضاء-التونسي-يرفض-قرار-قيس-سعيد-بحله-ويؤكد-انحراف-عن-الدستور-1058559100.html
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مساعد-الغنوشي-يكشف-حقيقة-إصابة-رئيس-البرلمان-المجمد-بوعكة-صحية-1059827738.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
عبير موسي: قيس سعيد يستغل الفترة الاستثنائية للانفراد بالحكم
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قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن رئيس البلاد قيس سعيد، استغل الفترة الاستثنائية لتجميع السلطات في قبضته.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى أن موسي، طالبت، اليوم الأحد، بإنهاء الفترة الاستثنائية
، مشيرة إلى أن سعيد استغلها رئيس البلاد
للاستفراد بالحكم دون أي آليات رقابية.
وكانت عبير موسي تشارك في وقفة احتجاجية
رافقتها مسيرة بشارع خير الدين باشا.
وقالت إنه لا يمكن استعمال فساد البرلمان الحالي مبررا لمواصلة تجميد نشاطه.
وطالبت السياسية التونسية بالمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة للوصول إلى مؤسسة برلمانية
لها شرعية شعبية.
وقرر قيس سعيد في 25 من يوليو/ تموز 2021 إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان
، ومنذ ذلك الحين تعيش تونس أزمة سياسية، بين موالاة ومعارضة.
وتشهد البلاد مظاهرات ومظاهرات مضادة، خاصة بعد قرارات أخرى كان أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي وإقالة عدد من كبار المسؤولين.