عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/عبير-موسي-قيس-سعيد-يستغل-الفترة-الاستثنائية-للانفراد-بالحكم-1059846526.html
عبير موسي: قيس سعيد يستغل الفترة الاستثنائية للانفراد بالحكم
عبير موسي: قيس سعيد يستغل الفترة الاستثنائية للانفراد بالحكم
قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن رئيس البلاد قيس سعيد، استغل الفترة الاستثنائية لتجميع السلطات في قبضته. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:27+0000
2022-03-13T14:27+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/46/1042744689_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_378816dd20f99ab075186e9d59d8bf33.jpg
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى أن موسي، طالبت، اليوم الأحد، بإنهاء الفترة الاستثنائية، مشيرة إلى أن سعيد استغلها رئيس البلاد للاستفراد بالحكم دون أي آليات رقابية.وكانت عبير موسي تشارك في وقفة احتجاجية رافقتها مسيرة بشارع خير الدين باشا.وقالت إنه لا يمكن استعمال فساد البرلمان الحالي مبررا لمواصلة تجميد نشاطه.وطالبت السياسية التونسية بالمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة للوصول إلى مؤسسة برلمانية لها شرعية شعبية.وقرر قيس سعيد في 25 من يوليو/ تموز 2021 إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، ومنذ ذلك الحين تعيش تونس أزمة سياسية، بين موالاة ومعارضة.وتشهد البلاد مظاهرات ومظاهرات مضادة، خاصة بعد قرارات أخرى كان أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي وإقالة عدد من كبار المسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المجلس-الأعلى-للقضاء-التونسي-يرفض-قرار-قيس-سعيد-بحله-ويؤكد-انحراف-عن-الدستور-1058559100.html
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مساعد-الغنوشي-يكشف-حقيقة-إصابة-رئيس-البرلمان-المجمد-بوعكة-صحية-1059827738.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/46/1042744689_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1ac3d16ab68fcd182d0d4298eefbad9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

عبير موسي: قيس سعيد يستغل الفترة الاستثنائية للانفراد بالحكم

14:27 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / HASNAعبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية
عبير موسي، مرشحة الرئاسة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / HASNA
تابعنا عبرGoogle news
قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إن رئيس البلاد قيس سعيد، استغل الفترة الاستثنائية لتجميع السلطات في قبضته.
ذكرت ذلك قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى أن موسي، طالبت، اليوم الأحد، بإنهاء الفترة الاستثنائية، مشيرة إلى أن سعيد استغلها رئيس البلاد للاستفراد بالحكم دون أي آليات رقابية.
وكانت عبير موسي تشارك في وقفة احتجاجية رافقتها مسيرة بشارع خير الدين باشا.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
المجلس الأعلى للقضاء التونسي يرفض قرار قيس سعيد بحله ويؤكد: انحراف عن الدستور
14 فبراير, 18:50 GMT
وقالت إنه لا يمكن استعمال فساد البرلمان الحالي مبررا لمواصلة تجميد نشاطه.
وطالبت السياسية التونسية بالمضي نحو انتخابات تشريعية مبكرة للوصول إلى مؤسسة برلمانية لها شرعية شعبية.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
مساعد الغنوشي يكشف حقيقة إصابة رئيس البرلمان المجمد بوعكة صحية
06:52 GMT
وقرر قيس سعيد في 25 من يوليو/ تموز 2021 إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان، ومنذ ذلك الحين تعيش تونس أزمة سياسية، بين موالاة ومعارضة.
وتشهد البلاد مظاهرات ومظاهرات مضادة، خاصة بعد قرارات أخرى كان أبرزها حل المجلس الأعلى للقضاء التونسي وإقالة عدد من كبار المسؤولين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:58 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала