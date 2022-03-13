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https://arabic.sputniknews.com/20220313/عضو-شرف-الاتحاد-الذهبي-بالسعودية-أنباء-وفاة-باسم-خياط-تثير-ردود-فعل-واسعة-1059854598.html
عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية… أنباء وفاة باسم خياط تثير ردود فعل واسعة
عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية… أنباء وفاة باسم خياط تثير ردود فعل واسعة
توفي، اليوم الأحد، عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية باسم خياط، ولقي هذا الخبر تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عنه. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:52+0000
2022-03-13T16:52+0000
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وتوالت التغريدات على "تويتر"، التي تتناول هذا الأمر، حيث وصفه البعض بـ "رجل الخير".واعتبر مدون آخر أن وفاة باسم خياط المفاجئة تعكس حقيقة الحياة التي نعيشها، مؤكدا أنه كان من أصحاب الإنجازات.وتابع: "رحل باسم خياط لكن أثره سيظل خالد خاصة فيما يتعلق بالأعمال الخيرية وأبرزها في علاج مرضى غسيل الكلى".وعلق ثالث على وفاة باسم خياط مؤكدا أنه لا يعرفه بصورة شخصية لكن سيرته في العمل الخيري شاهدة عليه بين الناس.وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي تغريدات عن سبب وفاته أشارت إلى أنه كان يعاني من مرض الفشل الكلوي، وأنه توفي بعد معاناة مع المرض.
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منوعات, الصحة, أخبار السعودية اليوم

عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية… أنباء وفاة باسم خياط تثير ردود فعل واسعة

16:52 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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توفي، اليوم الأحد، عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية باسم خياط، ولقي هذا الخبر تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عنه.
وتوالت التغريدات على "تويتر"، التي تتناول هذا الأمر، حيث وصفه البعض بـ "رجل الخير".
واعتبر مدون آخر أن وفاة باسم خياط المفاجئة تعكس حقيقة الحياة التي نعيشها، مؤكدا أنه كان من أصحاب الإنجازات.
وتابع: "رحل باسم خياط لكن أثره سيظل خالد خاصة فيما يتعلق بالأعمال الخيرية وأبرزها في علاج مرضى غسيل الكلى".
وعلق ثالث على وفاة باسم خياط مؤكدا أنه لا يعرفه بصورة شخصية لكن سيرته في العمل الخيري شاهدة عليه بين الناس.
وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي تغريدات عن سبب وفاته أشارت إلى أنه كان يعاني من مرض الفشل الكلوي، وأنه توفي بعد معاناة مع المرض.
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