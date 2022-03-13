عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية… أنباء وفاة باسم خياط تثير ردود فعل واسعة
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
توفي، اليوم الأحد، عضو شرف الاتحاد الذهبي بالسعودية باسم خياط، ولقي هذا الخبر تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عنه.
وتوالت التغريدات على "تويتر"، التي تتناول هذا الأمر، حيث وصفه البعض بـ "رجل الخير".
وفجأة دون مقدمات— علي بن غرسان (@ksaasd1) March 13, 2022
#باسم_خياط_في_ذمة_الله
هكذا هي الحياة فواجع متتالية.
كان صاحب انجازات في #الوحدة ثم التحق بعضوية #الاتحاد ثم رحل.
لكن ما سيبقى أثره خالداً وأجره دائما تلك البصمات الخيرية بمركز غسيل الكلى الخيري الذي خفف فيه أوجاع المرضى البسطاء
باسم كان بلسما لهم
رحمك الله.. pic.twitter.com/U43WOKZqTl
واعتبر مدون آخر أن وفاة باسم خياط المفاجئة تعكس حقيقة الحياة التي نعيشها، مؤكدا أنه كان من أصحاب الإنجازات.
وتابع: "رحل باسم خياط لكن أثره سيظل خالد خاصة فيما يتعلق بالأعمال الخيرية وأبرزها في علاج مرضى غسيل الكلى".
#باسم_خياط_في_ذمه_الله— ✪ ﮼عبدالعزيز﮼ (﮼ابوعمر﮼) (@azeez_mt) March 13, 2022
رحمه الله رحمة واسعة ..
لا أعرفه شخصياً و لكن كلمات من يعرفه و ثناؤه على عمله الخيري و حُسن علاقاته نقلت بعض صفاته التي نسأل الله أن يجازيه بها جنةً تؤويه و يُعلي بها منزلته .
وعلق ثالث على وفاة باسم خياط مؤكدا أنه لا يعرفه بصورة شخصية لكن سيرته في العمل الخيري شاهدة عليه بين الناس.
وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي تغريدات عن سبب وفاته أشارت إلى أنه كان يعاني من مرض الفشل الكلوي، وأنه توفي بعد معاناة مع المرض.