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فصل جزء من قلعة أثرية وزنه 400 طن في اليابان... فيديو
فصل جزء من قلعة أثرية وزنه 400 طن في اليابان... فيديو
تحتاج بعض الإنشاءات الهندسية إلى دراسات دقيقة قبل اتخاذ قرار بصيانتها خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفصل بعض أجزائها وإعادة تركيبه. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:45+0000
2022-03-13T10:45+0000
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ويزداد الأمر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمنشأة أثرية، كما هو الحال بالنسبة لقلعة هيروساكي اليابانية، التي تقع في شمال شرق البلاد.ونشر موقع "اليابان بالعربي" مقطع فيديو يرصد جانبا من عمليات صيانة برج القلعة ضمن عملية هندسية معقدة تمكن القائمون عليها من استكمالها بنجاح.ولفت الموقع إلى أن البرج الأثري الذي تم فصله وصيانته ثم إعادته إلى مكانه يصل وزنه إلى 400 طن.يذكر أن تاريخ بناء القلعة يرجع إلى عام 1611 أي أن عمرها يتجاوز 4 قرون.
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منوعات, أخبار العالم الآن

فصل جزء من قلعة أثرية وزنه 400 طن في اليابان... فيديو

10:45 GMT 13.03.2022
© Photo / derwaza derwazanewsرافعة
رافعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Photo / derwaza derwazanews
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تحتاج بعض الإنشاءات الهندسية إلى دراسات دقيقة قبل اتخاذ قرار بصيانتها خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفصل بعض أجزائها وإعادة تركيبه.
ويزداد الأمر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمنشأة أثرية، كما هو الحال بالنسبة لقلعة هيروساكي اليابانية، التي تقع في شمال شرق البلاد.
ونشر موقع "اليابان بالعربي" مقطع فيديو يرصد جانبا من عمليات صيانة برج القلعة ضمن عملية هندسية معقدة تمكن القائمون عليها من استكمالها بنجاح.
ولفت الموقع إلى أن البرج الأثري الذي تم فصله وصيانته ثم إعادته إلى مكانه يصل وزنه إلى 400 طن.
يذكر أن تاريخ بناء القلعة يرجع إلى عام 1611 أي أن عمرها يتجاوز 4 قرون.
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