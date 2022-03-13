https://arabic.sputniknews.com/20220313/فصل-جزء-من-قلعة-أثرية-وزنه-400-طن-في-اليابان-فيديو-1059835801.html
فصل جزء من قلعة أثرية وزنه 400 طن في اليابان... فيديو
فصل جزء من قلعة أثرية وزنه 400 طن في اليابان... فيديو
تحتاج بعض الإنشاءات الهندسية إلى دراسات دقيقة قبل اتخاذ قرار بصيانتها خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفصل بعض أجزائها وإعادة تركيبه. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:45+0000
2022-03-13T10:45+0000
2022-03-13T10:45+0000
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ويزداد الأمر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمنشأة أثرية، كما هو الحال بالنسبة لقلعة هيروساكي اليابانية، التي تقع في شمال شرق البلاد.ونشر موقع "اليابان بالعربي" مقطع فيديو يرصد جانبا من عمليات صيانة برج القلعة ضمن عملية هندسية معقدة تمكن القائمون عليها من استكمالها بنجاح.ولفت الموقع إلى أن البرج الأثري الذي تم فصله وصيانته ثم إعادته إلى مكانه يصل وزنه إلى 400 طن.يذكر أن تاريخ بناء القلعة يرجع إلى عام 1611 أي أن عمرها يتجاوز 4 قرون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن
فصل جزء من قلعة أثرية وزنه 400 طن في اليابان... فيديو
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تحتاج بعض الإنشاءات الهندسية إلى دراسات دقيقة قبل اتخاذ قرار بصيانتها خاصة إذا كان الأمر يتعلق بفصل بعض أجزائها وإعادة تركيبه.
ويزداد الأمر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمنشأة أثرية، كما هو الحال بالنسبة لقلعة هيروساكي اليابانية
، التي تقع في شمال شرق البلاد.
ونشر موقع "اليابان بالعربي" مقطع فيديو يرصد جانبا من عمليات صيانة برج القلعة ضمن عملية هندسية معقدة تمكن القائمون عليها من استكمالها بنجاح.
ولفت الموقع إلى أن البرج الأثري
الذي تم فصله وصيانته ثم إعادته إلى مكانه يصل وزنه إلى 400 طن.
يذكر أن تاريخ بناء القلعة
يرجع إلى عام 1611 أي أن عمرها يتجاوز 4 قرون.