https://arabic.sputniknews.com/20220313/كردستان-استهداف-أربيل-تم-باستخدام-12-صاروخا-باليستيا-من-خارج-العراق-1059825231.html
كردستان: استهداف أربيل تم باستخدام 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق
كردستان: استهداف أربيل تم باستخدام 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، أن استهداف محافظة أربيل تم بـ 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T01:05+0000
2022-03-13T01:05+0000
2022-03-13T01:05+0000
أربيل
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أربيل, أخبار العراق اليوم
كردستان: استهداف أربيل تم باستخدام 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، أن استهداف محافظة أربيل تم بـ 12 صاروخا باليستيا من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".