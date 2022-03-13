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لجنة أطباء السودان: 18 مصابا في تظاهرات السبت بالخرطوم
لجنة أطباء السودان: 18 مصابا في تظاهرات السبت بالخرطوم
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن المصابين في التظاهرات التي انطلقت أمس السبت، بلغت عددهم 18 في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:05+0000
2022-03-13T11:05+0000
أخبار السودان اليوم
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وذكرت اللجنة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأحد، إن مجمل الإصابات بلغ 18 إصابة.وأوضحت أن هذه الإصابات "نتيجة للدهس بعربة تتبع لقوات نظامية، ورصاص مطاطي، وقنبلة صوتية، وجسم صلب، واختناق بالغاز المسيل للدموع، والرشق بالحجارة والتدافع".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.
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أخبار السودان اليوم

لجنة أطباء السودان: 18 مصابا في تظاهرات السبت بالخرطوم

11:05 GMT 13.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن المصابين في التظاهرات التي انطلقت أمس السبت، بلغت عددهم 18 في مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.
وذكرت اللجنة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأحد، إن مجمل الإصابات بلغ 18 إصابة.
وأوضحت أن هذه الإصابات "نتيجة للدهس بعربة تتبع لقوات نظامية، ورصاص مطاطي، وقنبلة صوتية، وجسم صلب، واختناق بالغاز المسيل للدموع، والرشق بالحجارة والتدافع".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الموالية لحركات الاحتجاج الخميس الماضي إن حصيلة القتلى من المحتجين بلغت 87 شخصا.
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