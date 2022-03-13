https://arabic.sputniknews.com/20220313/لحظة-تدمير-راجمة-صواريخ-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1059842047.html
لحظة تدمير راجمة صواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
لحظة تدمير راجمة صواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف تم تدمير راجمة صواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل طائرة بدون طيار تابعة لقوات الفضاء الروسية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:45+0000
2022-03-13T12:45+0000
2022-03-13T13:12+0000
رصد عسكري
روسيا
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يظهر الفيديو لحظة إقلاع الطائرة وهبوطها وتدميرها لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة أوكرانية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
لحظة تدمير راجمة صواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
12:45 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
عرضت وزارة الدفاع الروسية كيف تم تدمير راجمة صواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل طائرة بدون طيار تابعة لقوات الفضاء الروسية.
يظهر الفيديو لحظة إقلاع الطائرة وهبوطها وتدميرها لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة أوكرانية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.