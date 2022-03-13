https://arabic.sputniknews.com/20220313/لماذا-ينتاب-البعض-شعورا-دائما-ببرودة-الطقس-1059833036.html

لماذا ينتاب البعض شعورا دائما ببرودة الطقس؟

لماذا ينتاب البعض شعورا دائما ببرودة الطقس؟

تتسبب برودة الطقس الشديدة في شعور الإنسان بالارتعاش، ثم ينتهي هذا الشعور، بالنسبة للأشخاص العاديين، مع تغير حالة الجو، لكن إذا كنت تشعر بالارتعاش حتى عندما... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T09:49+0000

2022-03-13T09:49+0000

2022-03-13T09:49+0000

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048002594_0:0:2545:1432_1920x0_80_0_0_b5e491283d0770265264505640f6d64d.jpg

وأورد موقع "هيلث" تقريرا عن الأسباب التي تجعل بعض الناس يشعرون بالارتعاش باستمرار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق حالة غير مريحة لديهم.ولفت الموقع إلى أن هذا الشعور الدائم بالبرودة يمكن أن يكون نتيجة مشكلة صحية تعاني منها دون أن تعرف، أو نقص في بعض الفيتامينات الأساسية للجسم أو حتى قلة النوم.ويقول الموقع إن من أبرز الأشياء التي تتسبب في شعور دائم ببرودة الطقس هي النحافة الشديدة، لأن الأشخاص في هذه الحالة لا يمتلكون الحد الأدنى من الدهون اللازمة لمقاومة برودة الطقس.كما يمكن أن يكون إصابة الشخص بالأنيميا ونقص عنصر الحديد في الجسم سببا في شعوره بالبرودة أو قصور في الغدة الدرقية أو ضعف في الدورة الدموية وفي هذا الحالة يكون الشعور بالبرودة بصفة خاصة في الأطراف.وبحسب الموقع، فإن مشاكل أخرى يمكن أن تزيد الشعور ببرودة الطقس منها نقص كمية المياه التي يتناولها الإنسان، خاصة أن نسبة 60 في المئة من الجسم مكون من الماء وهو ما يساعد في دعم وظائف الدورة الدموية وزيادة كفاءة أعضاء الجسم.كما يمكن أن يكون نقص الفيتامينات مثل فيتامين "بي 12" سببا في وجود شعور بالبرودة، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل الإصابة بمرض السكري أو قلة النوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/الاستخفاف-بأهمية-النوم-قد-يؤدي-إلى-الموت-المبكر--1058221769.html

https://arabic.sputniknews.com/20220130/أطباء-ينهون-عن-الهمس-أثناء-البحة-ويبينون-طرق-الوقاية-1057470822.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, الصحة