عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لماذا-ينتاب-البعض-شعورا-دائما-ببرودة-الطقس-1059833036.html
لماذا ينتاب البعض شعورا دائما ببرودة الطقس؟
لماذا ينتاب البعض شعورا دائما ببرودة الطقس؟
تتسبب برودة الطقس الشديدة في شعور الإنسان بالارتعاش، ثم ينتهي هذا الشعور، بالنسبة للأشخاص العاديين، مع تغير حالة الجو، لكن إذا كنت تشعر بالارتعاش حتى عندما... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:49+0000
2022-03-13T09:49+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048002594_0:0:2545:1432_1920x0_80_0_0_b5e491283d0770265264505640f6d64d.jpg
وأورد موقع "هيلث" تقريرا عن الأسباب التي تجعل بعض الناس يشعرون بالارتعاش باستمرار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق حالة غير مريحة لديهم.ولفت الموقع إلى أن هذا الشعور الدائم بالبرودة يمكن أن يكون نتيجة مشكلة صحية تعاني منها دون أن تعرف، أو نقص في بعض الفيتامينات الأساسية للجسم أو حتى قلة النوم.ويقول الموقع إن من أبرز الأشياء التي تتسبب في شعور دائم ببرودة الطقس هي النحافة الشديدة، لأن الأشخاص في هذه الحالة لا يمتلكون الحد الأدنى من الدهون اللازمة لمقاومة برودة الطقس.كما يمكن أن يكون إصابة الشخص بالأنيميا ونقص عنصر الحديد في الجسم سببا في شعوره بالبرودة أو قصور في الغدة الدرقية أو ضعف في الدورة الدموية وفي هذا الحالة يكون الشعور بالبرودة بصفة خاصة في الأطراف.وبحسب الموقع، فإن مشاكل أخرى يمكن أن تزيد الشعور ببرودة الطقس منها نقص كمية المياه التي يتناولها الإنسان، خاصة أن نسبة 60 في المئة من الجسم مكون من الماء وهو ما يساعد في دعم وظائف الدورة الدموية وزيادة كفاءة أعضاء الجسم.كما يمكن أن يكون نقص الفيتامينات مثل فيتامين "بي 12" سببا في وجود شعور بالبرودة، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل الإصابة بمرض السكري أو قلة النوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الاستخفاف-بأهمية-النوم-قد-يؤدي-إلى-الموت-المبكر--1058221769.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أطباء-ينهون-عن-الهمس-أثناء-البحة-ويبينون-طرق-الوقاية-1057470822.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048002594_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8fb54e8ec9fb52a86ee6ecc52d6d70bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة

لماذا ينتاب البعض شعورا دائما ببرودة الطقس؟

09:49 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالبرد القارص في موسكو، روسيا
البرد القارص في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
تتسبب برودة الطقس الشديدة في شعور الإنسان بالارتعاش، ثم ينتهي هذا الشعور، بالنسبة للأشخاص العاديين، مع تغير حالة الجو، لكن إذا كنت تشعر بالارتعاش حتى عندما تكون الأجواء معتدلة، فإن هناك أسباب يمكن أن تفسر ذلك بعضها مرضية.
وأورد موقع "هيلث" تقريرا عن الأسباب التي تجعل بعض الناس يشعرون بالارتعاش باستمرار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق حالة غير مريحة لديهم.
ولفت الموقع إلى أن هذا الشعور الدائم بالبرودة يمكن أن يكون نتيجة مشكلة صحية تعاني منها دون أن تعرف، أو نقص في بعض الفيتامينات الأساسية للجسم أو حتى قلة النوم.
أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الاستخفاف بأهمية النوم قد يؤدي إلى الموت المبكر
8 فبراير, 16:12 GMT
ويقول الموقع إن من أبرز الأشياء التي تتسبب في شعور دائم ببرودة الطقس هي النحافة الشديدة، لأن الأشخاص في هذه الحالة لا يمتلكون الحد الأدنى من الدهون اللازمة لمقاومة برودة الطقس.
كما يمكن أن يكون إصابة الشخص بالأنيميا ونقص عنصر الحديد في الجسم سببا في شعوره بالبرودة أو قصور في الغدة الدرقية أو ضعف في الدورة الدموية وفي هذا الحالة يكون الشعور بالبرودة بصفة خاصة في الأطراف.
أطباء يحملون قلبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
أطباء ينهون عن "الهمس" أثناء "البحة" ويبينون طرق الوقاية
30 يناير, 15:32 GMT
وبحسب الموقع، فإن مشاكل أخرى يمكن أن تزيد الشعور ببرودة الطقس منها نقص كمية المياه التي يتناولها الإنسان، خاصة أن نسبة 60 في المئة من الجسم مكون من الماء وهو ما يساعد في دعم وظائف الدورة الدموية وزيادة كفاءة أعضاء الجسم.
كما يمكن أن يكون نقص الفيتامينات مثل فيتامين "بي 12" سببا في وجود شعور بالبرودة، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل الإصابة بمرض السكري أو قلة النوم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:17 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала