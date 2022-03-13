https://arabic.sputniknews.com/20220313/لمن-وجهت-إيران-رسائلها-بالقصف-الصاروخي-لأربيل-1059858097.html

لمن وجهت إيران رسائلها بالقصف الصاروخي لأربيل؟

لمن وجهت إيران رسائلها بالقصف الصاروخي لأربيل؟

كشفت عملية إطلاق الصواريخ الباليستية والتي تبناها الحرس الثوري الإيراني على مواقع أمريكية وإسرائيلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، أن العراق تحول إلى "ساحة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T18:23+0000

2022-03-13T18:23+0000

2022-03-13T18:23+0000

أخبار العراق اليوم

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ويرى مراقبون أن العملية الإيرانية التي لم توقع خسائر في الأرواح حملت العديد من الرسائل لواشنطن وتل أبيب بأنها جاهزة للرد مباشرة وليس باستخدام أذرعها في المنطقة، وأن كل الأطراف تستغل تلك الحالة من الضعف والانقسام السياسي في بغداد لتصفية حساباتها بعيدا عن أراضيها، نظرا لأن القرار العراق منذ العام 2003 أصبح مرهونا بقوى إقليمية.لماذا تبنت إيران عملية قصف أهداف إسرائيلية وأمريكية في أربيل؟بداية يقول الدكتور حكم أمهز، الخبير في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط، إنه "بكل أسف تحولت منطقة أربيل إلى مركز للاستخبارات الصهيونية "الإسرائيلية"، لإحالة المشاريع والمخططات ضد الجمهورية الإيرانية الإسلامية وقوى المقاومة سواء كان في العراق أم في إيران أو في غيرها".مجموعة معطياتوأضاف أمهز في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العملية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني على أربيل، جاءت ردا على مجموعة معطيات وليس واحدا، فلم يركز بيان الحرس الذي تبنى العملية على استشهاد الضابطين الإيرانيين في سوريا، بل تحدث عن مؤامرات صهيونية من المركز الذي تم استهدافه في أربيل تطال إيران وقوى المقاومة، ولا بد أن نذكر هنا أن هذا الاستهداف أتى مباشرة بعد إعلان وزارة الأمن الإيرانية تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية وصفتها بالأكبر".رسائل متعددةوأوضح أمهز، أن إيران تريد أن توجه رسالة متعددة الأوجه مفادها، أن على الصهاينة أن يعلموا جيدا أن أعمالهم وأماكنهم ومراكزهم في أربيل وغيرها، هى مكشوفة للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هى عرضة للاستهداف، وأن أي عمل يقومون به أو استهداف ضد إيران وقوى المقاومة في المنطقة، فإن الرد سيكون جاهزا، هذا الذي أراد أن يؤكده الحرس الثوري.وتابع أمهز، الأمر الآخر أن "رد الحرس الثوري الصاروخي، جاء بعد تكهنات كثيرة بعدما توعدت إيران بالرد على استشهاد الضابطين الإيرانيين في سوريا، وجدنا الحديث من البعض يدور حول استخدام إيران أذرعها في المنطقة للرد على العملية الإسرائيلية، لكن الرد جاء من طهران مباشرة، وهذا يؤكد أن لدى إيران الجرأة الكافية لكي ترد بنفسها، علاوة على أن مراكز الاستخبارات الصهيونية مكشوفة لنا، حتى وإن كانت داخل المقرات الأمريكية أو بجوارها، وفي حال قيام تلك الأجهزة بأي عمل ضد إيران أو قوى المقاومة فإنها ستتعرض للرد، وهذه أمور يلتفت إليها، خاصة وأنها تأتي في ظروف سياسية استثنائية سواء كان على مستوى المفاوضات النووية والعلاقات الإيرانية السعودية، أو على مستوى الأزمة القائمة في أوكرانيا، وهنا تريد إيران أن تقول أن أي تطورات سياسية أو غير سياسية لن تثنيها وهى جاهزة للرد والدفاع عن أمنها القومي مهما كلفها ذلك".ردود فعلوحول انتقادات العراق الرسمية لتلك العملية يقول، خبير الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط،: "المفروض على العراقيين ألا يسمحوا لأحد باستخدام أراضيهم للاعتداء على دول الجوار وبعدها يمكن الحديث في هذا الإطار، لأن إيران تعرضت للكثير من الاعتداءات من قبل أجهزة استخبارات كثيرة وبالتحديد في أربيل، وبالتالي الاعتداءات التي جرت في سوريا، كان لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الدور الأساسي فيها، كما أن الكثير من الاعتداءات الأمريكية وغير الأمريكية حدثت على الأراضي العراقية على سبيل المثال، اغتيال قاسم سليماني، ولم تقم الحكومة العراقية بما عليها، وإن كانت حكومة بغداد تعتبر أن السيادة وحدة لا تتجزأ، فعليها أن تؤكد ذلك من خلال منع انتهاك سيادتها من قبل الأطراف الأخرى".السيادة العراقيةعلى الجانب الآخر يقول المحلل السياسي الكردي، طارق جوهر: "أعتقد أن العراق كدولة فاقد للسيادة ليس اليوم، لكن منذ سنوات، فالتدخلات التركية والإيرانية دائما متواصلة و تخرق سيادة البلاد، هذا بجانب تدخلات دول أخرى، هذا كلهكلة أثر على سيادة البلاد وجعلها دولة ضعيفة وهشة، وأفضل دليل على أقول إن العملية السياسية دائما بعد الانتخابات تكون مرهونة بتوافقات إقليمية ودولية، والنخبة السياسية العراقية فاقدة لسيادة الدولة والإرادة السياسية، لذلك لا يتفقون ودائما هناك انقسام بين المعسكرين، سواء كان هذا المعسكر تقوده إيران والمعسكر الآخر تقوده تركيا، وهما لا عبين أساسيين في رسم الخارطة السياسية في العراق، فتجد التدخلات الإيرانية في السابق لملاحقة مجاهدي خلق، وبعد ذلك معارضة كردية داخل كردستان، علاوة على ذريعة التدخل بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "منذ العام 2003 وحتى الآن كل الشواهد تشير إلى أن ردود أفعال بغداد كانت ضعيفة على تلك التدخلات، لذا فإن تلك الدول عندما رأت أن العراق ضعيف ولا يتحرك باتجاه الحفاظ على سيادته والضغط على تركيا وإيران لمنع تلك التدخلات، كما نلاحظ أن العراق أيضا أصبح ساحة دولية لتصفية الحسابات مع إيران، كما يحدث من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".لا تجدي نفعاوأوضح جوهر أن "بيانات التنديد والاستنكار التي تصدر عن المؤسسات الرسمية في البلاد لا يجدي نفعا في إيقاف نزيف خرق سيادة العراق، مشيرا إلى أن قيام إيران بقصف أربيل بعدة صواريخ باليستية ليست هى المرة الأولي، فبعد مقتل قاسم سليماني، قامت طهران بقصف أربيل والسفارة والقنصلية الأمريكية داخل الأراضي العراقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".كشفت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على مدينة أربيل الليلة الماضية، والذي استهدف "موقعا إسرائيليا"، وفق ما أعلنه الحرس.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إنه "تمت معاقبة الصهاينة بـ10 صواريخ إيرانية دقيقة من طراز فاتح، بما في ذلك صواريخ فاتح 110"، مضيفا أن "مركز إصابة الصواريخ كان مقر تجمع عدد كبير من الصهاينة".وتابع: "بالنظر إلى عدد الأشخاص الموجودين في هذه القاعدة، فإن احتمال وقوع إصابات بشرية من هذا الكيان مرتفع للغاية"، مردفا: "أطلقت الصواريخ القوية من المنطقة الشمالية الغربية لإيران وجميعها أصابت أهدافها".وواصل المصدر: "كان الهدف الرئيسي لصواريخ الحرس الثوري الإيراني في هذا الهجوم المقر الإسرائيلي وهو بعيد عن المواقع العسكرية الأمريكية".واستدركت: "بعض الجرائم الصهيونية الأخيرة ضد إيران انطلقت من الأراضي العراقية ولهذا السبب عمد الحرس الثوري الإيراني على معاقبة الكيان الصهيوني على نفس الأرض التي انطلقت منه التهديدات".وأكد المصدر: "ومن الطبيعي في حال استمرت هذه الجرائم أن يتم الرد عليها على الأقل على نفس المستوى بل بدرجات أعلى بكثير وكما لم يتوقعه الأعداء".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".كان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/العراق-يستدعي-السفير-الإيراني-ويبلغه-الاحتجاج-الرسمي-على-استهداف-أربيل-بالصواريخ-1059857361.html

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أخبار العراق اليوم