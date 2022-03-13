https://arabic.sputniknews.com/20220313/ما-هي-الفئات-المستثناة-من-الرسوم-في-نظام-التكاليف-القضائية-في-السعودية-1059851145.html
ما هي الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية في السعودية؟
ما هي الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية في السعودية؟
يعد نظام التكاليف القضائية جزءا من التعديلات التي أقرتها المملكة العربية السعودية في الأنظمة القضائية، وقد تم إعلان دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T15:36+0000
2022-03-13T15:36+0000
2022-03-13T15:36+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ويهدف هذا النظام إلى الحد من الشكاوى الكيدية أو الشكاوى غير الضرورة مما يساهم في رفع كفاءة العمل القضائي.ولفتت صحيفة "سبق" السعودية في تقرير عن هذا النظام إلى أنه يتضمن إلزام الخصوم بسداد مبالغ مالية يتم دفعها إلى الإدارة المختصة.لكن الصحيفة أشارت إلى أن هناك فئات يتم استثناؤها من الرسوم وهي:ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك لا يشمل فرض التكاليف القضائية المسجونين والوزارات والأجهزة الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/السعودية-لجين-الهذلول-تقاضي-3-متعاقدين-سابقين-بالمخابرات-الأمريكية-هم-سبب-اعتقالي-1053772612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
ما هي الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية في السعودية؟
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يعد نظام التكاليف القضائية جزءا من التعديلات التي أقرتها المملكة العربية السعودية في الأنظمة القضائية، وقد تم إعلان دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد.
ويهدف هذا النظام إلى الحد من الشكاوى الكيدية أو الشكاوى غير الضرورة مما يساهم في رفع كفاءة العمل القضائي
.
10 ديسمبر 2021, 10:05 GMT
ولفتت صحيفة "سبق" السعودية في تقرير عن هذا النظام
إلى أنه يتضمن إلزام الخصوم بسداد مبالغ مالية يتم دفعها إلى الإدارة المختصة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن هناك فئات يتم استثناؤها من الرسوم وهي:
الدعاوى الجنائية والتأديبية وما يتعلق بها من طلبات.
غالبية دعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية.
دعاوى وطلبات ديوان المظالم (المحكمة الإدارية).
دعاوى وطلبات قسمة التركات.
دعاوى وطلبات متعلقة بتطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها.
ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك لا يشمل فرض التكاليف القضائية المسجونين
والوزارات والأجهزة الحكومية.