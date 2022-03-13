https://arabic.sputniknews.com/20220313/محللون-ينذرون-بوصول-أسعار-الغاز-لمستويات-قياسية-في-الأيام-المقبلة-1059831742.html

محللون ينذرون بوصول أسعار الغاز لمستويات قياسية في الأيام المقبلة

محللون ينذرون بوصول أسعار الغاز لمستويات قياسية في الأيام المقبلة

شهد العالم في الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا بأسعار الغاز في الوقت الذي يصعب به التنبؤ بما قد يحدث في الأيام القادمة، حيث يتوقع عدد من المحللين بأن يتجاوز سعر... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T09:30+0000

2022-03-13T09:30+0000

2022-03-13T09:33+0000

اقتصاد

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وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدثت مديرة الأبحاث في VYGON Consulting، ماريا بيلوفا، على أن الوضع الحالي يمكن أن يساهم برفع أسعار الغاز لمستوى قياسي.أكثر من 4000 دولار؟تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا يوم الاثنين ولأول مرة في التاريخ حاجز 3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب في إرتفاع تاريخي، لتصل لمستوى 4 آلاف دولار، لتتوقف بعدها عند حاجز 3892 دولارًا. ليصبح سعره أربعة أضعاف متوسط ​​سعر العقود الآجلة للغاز في فبراير ما يقرب من 950 دولارا.ويتفق إيغور جالاكتيونوف ، الخبير في BCS World of Investments. مع تصريحات بيلوفا، قائلا: "الارتفاع الحاد في الأسعار مرتبط بمخاوف من توريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يحتل حوالي 40-45٪ في هيكل واردات الغاز الطبيعي. ويمكن تعزيز الحركة بعامل المضاربة، وهو ما يفسر الانخفاض الذي حصل لاحقا".1000 دولار لكل ألف متر مكعب بنهاية العامانخفضت العقود الآجلة بعد تحديث الحد الأقصى التاريخي في غضون أيام قليلة ثلاث مرات وتم تداولها دون 1300 دولار يوم الجمعة. وقالت بيلوفا: "تم استبدال التوقعات السلبية بتفاؤل معتدل. من ناحية، بينما تحول تركيز العقوبات بالكامل نحو النفط ومنتجات النفط، من ناحية أخرى، يدرك مسؤولو الاتحاد الأوروبي استحالة الرفض السريع وغير المؤلم للغاز الروسي". كان سوق الغاز الفوري في حالة توتر منذ الصيف الماضي، لذلك حتى أي كلمة مهملة (ناهيك عن اتخاذ إجراء) يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تحديث في سجلات الأسعار، لا سيما على خلفية استنفاد احتياطيات الغاز في مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي.وأضاف قائلا: "بالنسبة لانخفاض أسعار الغاز، لا نتوقع أسعارًا تقل عن 1000 دولار لكل ألف متر مكعب حتى نهاية عام 2022 على الأقل". لكن زيادة كبيرة في أسعار الغاز في أوروبا بدأت في الربيع الماضي، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250 إلى 300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم في اليوم التالي 600 دولار ، وفي أوائل أكتوبر كانت بالفعل 1000 دولار. وأرجع الخبراء ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل: ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات الإشغال في التخزين الأوروبي تحت الأرض بعد شتاء طويل بارد وصيف حار في عام 2021. ولم نشهد مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في التاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا -منذ عام 1996.هل سيكون لدى أوروبا ما يكفي من الغاز؟تعد روسيا أكبر وأهم مورد للغاز لأوروبا. في الوقت نفسه، يخطط الموردون الأوروبيون لخفض مشترياتهم من الغاز الروسي. الآن مستوى الإشغال الأوروبي "تحت الأرض" - عند أدنى مستوى لسنوات عديدة. وتم سحب الاحتياطيات التي تم إجراؤها العام الماضي في مخازن الغاز تحت الأرض إلى الصفر في نهاية فبراير، والآن يأتي سحب الغاز الذي تم تخزينه من السنوات السابقة، وم المتوقع أن يستمر حتى منصف أبريل.مشيرا إلى أنه بحلول نهاية موسم السحب، من المتوقع أن ينخفض ​​المستوى الإجمالي لشغل مرافق التخزين الأوروبية إلى 20٪. لا يزال الوضع في سوق الغاز في أوروبا صعبا، فالأسعار تجدد ارتفاعاتها التاريخية، وشغل مرافق تخزين الغاز الأوروبية عند أدنى مستوى منذ سنوات عديدة ، ويستمر الاختيار، وحتى الآن لا يمكن لأحد أن يقول ما إذا كان المستهلكون الأوروبيون سيضخون. ما يكفي من الغاز في "قطارات الأنفاق" بحلول الشتاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1059659166.html

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