https://arabic.sputniknews.com/20220313/مساعد-الغنوشي-يكشف-حقيقة-إصابة-رئيس-البرلمان-المجمد-بوعكة-صحية-1059827738.html
مساعد الغنوشي يكشف حقيقة إصابة رئيس البرلمان المجمد بوعكة صحية
مساعد الغنوشي يكشف حقيقة إصابة رئيس البرلمان المجمد بوعكة صحية
نفى ماهر الذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المجمد، إصابة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بوعكة صحية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:52+0000
2022-03-13T06:52+0000
2022-03-13T06:52+0000
أخبار تونس اليوم
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وكتب الذيوب في منشور على حساب بموقع فيسبوك السبت أن: "الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب بألف خير ونعمة أتم عدة اجتماعات وعاد إلى بيته سالما معافى".وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت نبأ مفاده أن الغنوشي نقل إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية.يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد علق أنشطة البرلمان في يوليو/ تموز واستحوذ على أغلب السلطات في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
مساعد الغنوشي يكشف حقيقة إصابة رئيس البرلمان المجمد بوعكة صحية
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نفى ماهر الذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المجمد، إصابة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بوعكة صحية.
وكتب الذيوب في منشور على حساب بموقع فيسبوك السبت أن: "الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب
بألف خير ونعمة أتم عدة اجتماعات وعاد إلى بيته سالما معافى".
وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت نبأ مفاده أن الغنوشي نقل إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد علق أنشطة البرلمان في يوليو/ تموز واستحوذ على أغلب السلطات في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.