https://arabic.sputniknews.com/20220313/مستوطن-يطلق-النيران-على-مدرسة-فلسطينية-جنوبي-الضفة-الغربية-1059833203.html
مستوطن يطلق النيران على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية
مستوطن يطلق النيران على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية
أطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، النار على مدرسة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:41+0000
2022-03-13T09:41+0000
2022-03-13T09:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنا أطلق الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للذكور، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.وقال بسام جبر المدير الإداري بمديرية التربية والتعليم إن المستوطن ترجل من سيارة على متنها مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرسة.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إطلاق النار جرى بالتزامن مع تواجد الطلبة في صفوفهم، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف.وأوضح جبر أنه تم إخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق في مدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، بهدف الحفاظ على سلامتهم.وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وتتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الثاني-خلال-يوم-واحد-إصابة-مستوطن-بعملية-طعن-في-مدينة-القدس-1059403275.html
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أخبار فلسطين اليوم
مستوطن يطلق النيران على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية
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أطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، النار على مدرسة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
أن مستوطنا أطلق الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للذكور، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.
وقال بسام جبر المدير الإداري بمديرية التربية والتعليم إن المستوطن ترجل من سيارة على متنها مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرسة.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إطلاق النار جرى بالتزامن مع تواجد الطلبة في صفوفهم، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف.
وأوضح جبر أنه تم إخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق في مدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين
في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.