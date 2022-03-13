عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مستوطن-يطلق-النيران-على-مدرسة-فلسطينية-جنوبي-الضفة-الغربية-1059833203.html
مستوطن يطلق النيران على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية
مستوطن يطلق النيران على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية
أطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، النار على مدرسة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:41+0000
2022-03-13T09:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/42/1022024233_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed617462860bc9e536544e63eae165bb.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنا أطلق الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للذكور، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.وقال بسام جبر المدير الإداري بمديرية التربية والتعليم إن المستوطن ترجل من سيارة على متنها مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرسة.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إطلاق النار جرى بالتزامن مع تواجد الطلبة في صفوفهم، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف.وأوضح جبر أنه تم إخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق في مدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، بهدف الحفاظ على سلامتهم.وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وتتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الثاني-خلال-يوم-واحد-إصابة-مستوطن-بعملية-طعن-في-مدينة-القدس-1059403275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102202/42/1022024233_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6b1cbe60601e90a698e66334da3ba72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

مستوطن يطلق النيران على مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية

09:41 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Sebastian Scheinerمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Sebastian Scheiner
تابعنا عبرGoogle news
أطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، النار على مدرسة فلسطينية في جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنا أطلق الرصاص على مدرسة الخنساء الأساسية للذكور، في بلدة تقوع شرق بيت لحم.
قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء مواجهات مع الفلسطينيين عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
الثاني خلال يوم واحد... إصابة مستوطن بعملية طعن في مدينة القدس
3 مارس, 12:48 GMT
وقال بسام جبر المدير الإداري بمديرية التربية والتعليم إن المستوطن ترجل من سيارة على متنها مجموعة من المستوطنين، وأطلق الرصاص على المدرسة.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إطلاق النار جرى بالتزامن مع تواجد الطلبة في صفوفهم، الأمر الذي أثار حالة من الهلع والخوف.
وأوضح جبر أنه تم إخلاء الطالبات والطلبة من الصف الخامس فما فوق في مدرستي الجرمق الأساسية للبنات والخنساء، بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:17 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала