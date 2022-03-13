https://arabic.sputniknews.com/20220313/مصر-تعلق-على-الهجوم-الذي-استهدف-أربيل-بصواريخ-باليستية-1059830739.html

مصر تعلق على الهجوم الذي استهدف أربيل بصواريخ باليستية

مصر تعلق على الهجوم الذي استهدف أربيل بصواريخ باليستية

علقت مصر، اليوم الأحد، على الهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية بصواريخ باليستية.‏ 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T08:42+0000

2022-03-13T08:42+0000

2022-03-13T08:42+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية".وأضافت الوزارة أن مصر "تجدد استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، وتؤكد وقوفها التام بجانب العراق ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

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مصر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي