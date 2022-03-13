https://arabic.sputniknews.com/20220313/مصر-تعلق-على-الهجوم-الذي-استهدف-أربيل-بصواريخ-باليستية-1059830739.html
مصر تعلق على الهجوم الذي استهدف أربيل بصواريخ باليستية
مصر تعلق على الهجوم الذي استهدف أربيل بصواريخ باليستية
علقت مصر، اليوم الأحد، على الهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية بصواريخ باليستية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T08:42+0000
2022-03-13T08:42+0000
2022-03-13T08:42+0000
مصر
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102464/76/1024647634_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_4035a62815ccf8db08b7f277d741961a.jpg
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية".وأضافت الوزارة أن مصر "تجدد استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، وتؤكد وقوفها التام بجانب العراق ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
مصر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102464/76/1024647634_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_2d01181e60c9cc6e2caeaaa9bef37cae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
مصر تعلق على الهجوم الذي استهدف أربيل بصواريخ باليستية
تابعنا عبر
علقت مصر، اليوم الأحد، على الهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل العراقية بصواريخ باليستية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية".
وأضافت الوزارة أن مصر "تجدد استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، وتؤكد وقوفها التام بجانب العراق ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل
استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق
وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.
وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل
أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.