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مصر.. وفاة أنيسة حسونة بعد صراع مع مرض السرطان
مصر.. وفاة أنيسة حسونة بعد صراع مع مرض السرطان
توفيت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب المصري السابق، اليوم الأحد، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:17+0000
2022-03-13T11:17+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
العالم العربي
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ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، ظهر اليوم الأحد، عن أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، أن حسونة توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.يذكر أن الدكتورة أنيسة حسونة، هي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وتم تكريمها قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي

مصر.. وفاة أنيسة حسونة بعد صراع مع مرض السرطان

11:17 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ مصر
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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توفيت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وعضو مجلس النواب المصري السابق، اليوم الأحد، بعد معاناة استمرت لسنوات مع مرض السرطان.
ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، ظهر اليوم الأحد، عن أيمن ممدوح عباس، مدير مستشفى الناس، أن حسونة توفيت قبل قليل، وتعكف أسرتها على تحديد موعد تشييع الجنازة والعزاء.
يذكر أن الدكتورة أنيسة حسونة، هي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وتم تكريمها قبل يومين في احتفالية "المرأة المصرية"، ضمن السيدات اللاتي تم تكريمهن من قبل انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
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