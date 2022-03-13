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https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-بعد-انقلاب-حافلة-تقل-لاجئين-أوكرانيين-في-إيطاليا-1059830959.html
مقتل شخص وإصابة آخرين بعد انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكرانيين في إيطاليا
مقتل شخص وإصابة آخرين بعد انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكرانيين في إيطاليا
قتل شخص واحد وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الاحد، بعد انقلاب حافلة كانت تضم قرابة 50 لاجئا أوكرانيا في إيطاليا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T08:46+0000
2022-03-13T08:46+0000
إيطاليا
أخبار أوكرانيا
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وحسب رويترز فقد انحرفت حافلة كانت تقل 50 لاجئا أوكرانيا عن مسارها، ما أدى إلى انقلابها ومقتل شخص واحد وإصابة آخرين.ونقلت الوكالة عن رجال الإطفاء الإيطاليين قولهم إن حافلة تقل لاجئين أوكرانيين انحرفت عن الطريق في إيطاليا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 40.وكانت الحكومة الإيطالية، قد اعلنت حالة الطوارئ حتى نهاية العام لتقديم المساعدة للاجئين القادمين إلى الدول الأوروبية من أوكرانيا، وذلك عقب بداية العمليات العسكرية بها.وأضاف البيان، أن القرار جاء "بهدف تقديم المساعدة إلى الأوكرانيين في أعقاب الأزمة الدولية الخطيرة المستمرة ".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/إيطاليا-تعلن-حالة-الطوارئ-لتقديم-المساعدة-للاجئين-من-أوكرانيا-1059286303.html
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إيطاليا, أخبار أوكرانيا

مقتل شخص وإصابة آخرين بعد انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكرانيين في إيطاليا

08:46 GMT 13.03.2022
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إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
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قتل شخص واحد وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الاحد، بعد انقلاب حافلة كانت تضم قرابة 50 لاجئا أوكرانيا في إيطاليا.
وحسب رويترز فقد انحرفت حافلة كانت تقل 50 لاجئا أوكرانيا عن مسارها، ما أدى إلى انقلابها ومقتل شخص واحد وإصابة آخرين.
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العملية العسكرية لحماية دونباس
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لتقديم المساعدة للاجئين من أوكرانيا
28 فبراير, 17:21 GMT
ونقلت الوكالة عن رجال الإطفاء الإيطاليين قولهم إن حافلة تقل لاجئين أوكرانيين انحرفت عن الطريق في إيطاليا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 40.

وأوضحوا أن الحادث وقع على الطريق السريع بين تشيزينا وريميني على الساحل الشمالي الشرقي، مؤكدين أن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية.

وكانت الحكومة الإيطالية، قد اعلنت حالة الطوارئ حتى نهاية العام لتقديم المساعدة للاجئين القادمين إلى الدول الأوروبية من أوكرانيا، وذلك عقب بداية العمليات العسكرية بها.

وقال مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان له، إنه "قرر تكثيف إجراءات المساعدة والدعم للأشخاص الذين يسعون ويواصلون طلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، ووافق على إعلان حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022".

وأضاف البيان، أن القرار جاء "بهدف تقديم المساعدة إلى الأوكرانيين في أعقاب الأزمة الدولية الخطيرة المستمرة ".
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