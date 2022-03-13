https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-ما-لا-يقل-عن-6-مدنيين-وإصابة-آخرين-في-قصف-لقوات-كييف-على-مستشفى-بفولنوفاكا-1059825789.html
مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف لقوات كييف على مستشفى بفولنوفاكا
مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف لقوات كييف على مستشفى بفولنوفاكا
استخدمت القوات الأوكرانية مستشفى في فولنوفاكا كدرع لمهاجمة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل الانسحاب قامت دابة تابعة لها بإطلاق النيران على المستشفى. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T03:53+0000
2022-03-13T03:53+0000
2022-03-13T03:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059758815_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_5f4d3f16ff865439a0cd10c1788924cf.jpg
الهجوم أوقع 6 مدنيين قتلى كما أصاب آخرين، كما لحق بمنى المستشفى أضرار جسمية، حيث اخترقت القذائف الجدران، وانهار بعضها، وكسرت النوافذ بالكامل تقريبا في ثلاثة طوابق.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059816477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059758815_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_1057927baed39a06e04cf41bee22503c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف لقوات كييف على مستشفى بفولنوفاكا
03:53 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 03:54 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
استخدمت القوات الأوكرانية مستشفى في فولنوفاكا كدرع لمهاجمة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل الانسحاب قامت دابة تابعة لها بإطلاق النيران على المستشفى.
الهجوم أوقع 6 مدنيين قتلى كما أصاب آخرين، كما لحق بمنى المستشفى أضرار جسمية
، حيث اخترقت القذائف الجدران، وانهار بعضها، وكسرت النوافذ بالكامل تقريبا في ثلاثة طوابق.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.