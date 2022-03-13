عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-ما-لا-يقل-عن-6-مدنيين-وإصابة-آخرين-في-قصف-لقوات-كييف-على-مستشفى-بفولنوفاكا-1059825789.html
مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف لقوات كييف على مستشفى بفولنوفاكا
مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف لقوات كييف على مستشفى بفولنوفاكا
استخدمت القوات الأوكرانية مستشفى في فولنوفاكا كدرع لمهاجمة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل الانسحاب قامت دابة تابعة لها بإطلاق النيران على المستشفى. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T03:53+0000
2022-03-13T03:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059758815_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_5f4d3f16ff865439a0cd10c1788924cf.jpg
الهجوم أوقع 6 مدنيين قتلى كما أصاب آخرين، كما لحق بمنى المستشفى أضرار جسمية، حيث اخترقت القذائف الجدران، وانهار بعضها، وكسرت النوافذ بالكامل تقريبا في ثلاثة طوابق.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الدفاع-الروسية-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا-1059816477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059758815_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_1057927baed39a06e04cf41bee22503c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وإصابة آخرين في قصف لقوات كييف على مستشفى بفولنوفاكا

03:53 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 03:54 GMT 13.03.2022)
© Sputnik . Sergey Averin  / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في ملجأ لتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم، والتي تنظمها وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية في قرية بيزيمينو، حي نوفوازوفسكي، جمهعورية دونيتسك الشعبية 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
استخدمت القوات الأوكرانية مستشفى في فولنوفاكا كدرع لمهاجمة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، وقبل الانسحاب قامت دابة تابعة لها بإطلاق النيران على المستشفى.
الهجوم أوقع 6 مدنيين قتلى كما أصاب آخرين، كما لحق بمنى المستشفى أضرار جسمية، حيث اخترقت القذائف الجدران، وانهار بعضها، وكسرت النوافذ بالكامل تقريبا في ثلاثة طوابق.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم الثامن عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تحذر من تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا وتقدم بيانات تدين نظام كييف
أمس, 18:39 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала