عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-180-مقاتلا-أجنبيا-إثر-ضربات-جوية-روسية-استهدفت-مراكز-عسكرية-وموقع-تدريب-غربي-أوكرانيا-1059853475.html
مقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية روسية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب غربي أوكرانيا
مقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية روسية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب غربي أوكرانيا
أفادت وزراة الدفاع الروسية بمقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفيف غربي أوكرانيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:28+0000
2022-03-13T16:28+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304846_99:0:1667:882_1920x0_80_0_0_c1828a26a800e91d707b816ef287099f.jpg
وقالت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي ياسمها، إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: أصابت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 46 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، منها: 3 نقاط تحكم، نظام صاروخي مضاد للطائرات، ومستودعين ذخيرة، و 33 منطقة تخزين عتاد عسكري.وقالت الوزارة: في المجموع، خلال العملية، تم تدمير 3736 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منها: 100 طائرة، و139 طائرة مسيرة، و1234 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و122 راجمة صواريخ ، و452 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1013 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا خلال العمليات الهجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لحظة-تدمير-راجمة-صواريخ-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1059842047.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059304846_295:0:1471:882_1920x0_80_0_0_d657923469dc77825f8ee4bf2eb1ab16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

مقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية روسية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب غربي أوكرانيا

16:28 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أفادت وزراة الدفاع الروسية بمقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفيف غربي أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي ياسمها، إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".
وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
لحظة تدمير راجمة صواريخ تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
12:45 GMT
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: أصابت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 46 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، منها: 3 نقاط تحكم، نظام صاروخي مضاد للطائرات، ومستودعين ذخيرة، و 33 منطقة تخزين عتاد عسكري.
وقالت الوزارة: في المجموع، خلال العملية، تم تدمير 3736 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منها: 100 طائرة، و139 طائرة مسيرة، و1234 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و122 راجمة صواريخ ، و452 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1013 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا خلال العمليات الهجومية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:31 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала