https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-180-مقاتلا-أجنبيا-إثر-ضربات-جوية-روسية-استهدفت-مراكز-عسكرية-وموقع-تدريب-غربي-أوكرانيا-1059853475.html
مقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية روسية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب غربي أوكرانيا
مقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية روسية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب غربي أوكرانيا
أفادت وزراة الدفاع الروسية بمقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفيف غربي أوكرانيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:28+0000
2022-03-13T16:28+0000
2022-03-13T16:28+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي ياسمها، إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: أصابت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 46 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، منها: 3 نقاط تحكم، نظام صاروخي مضاد للطائرات، ومستودعين ذخيرة، و 33 منطقة تخزين عتاد عسكري.وقالت الوزارة: في المجموع، خلال العملية، تم تدمير 3736 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منها: 100 طائرة، و139 طائرة مسيرة، و1234 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و122 راجمة صواريخ ، و452 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1013 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا خلال العمليات الهجومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لحظة-تدمير-راجمة-صواريخ-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1059842047.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية روسية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب غربي أوكرانيا
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أفادت وزراة الدفاع الروسية بمقتل 180 مقاتلا أجنبيا إثر ضربات جوية استهدفت مراكز عسكرية وموقع تدريب في منطقة لفيف غربي أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان ألقاه المتحدث الرسمي ياسمها، إيغور كوناشينكوف: "هاجمت القوات المسلحة الروسية، صباح الأحد، مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية أجنبية".
وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: أصابت طائرات عملياتية وتكتيكية وطائرات عسكرية وطائرات بدون طيار 46 عنصرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، منها: 3 نقاط تحكم، نظام صاروخي مضاد للطائرات، ومستودعين ذخيرة، و 33 منطقة تخزين عتاد عسكري.
وقالت الوزارة: في المجموع، خلال العملية، تم تدمير 3736 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، منها: 100 طائرة، و139 طائرة مسيرة، و1234 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و122 راجمة صواريخ ، و452 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1013 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرة كاملة على بلدات بافلوفكا ونيكولسكوي وبلاغوداتنوي وفوديانوفكا وفلاديميروفكا خلال العمليات الهجومية.