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https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتل-44-مهاجرا-بغرق-قارب-مطاطي-قبالة-ساحل-المغرب-1059844353.html
مقتل 44 مهاجرا بغرق قارب مطاطي قبالة ساحل المغرب
مقتل 44 مهاجرا بغرق قارب مطاطي قبالة ساحل المغرب
ذكرت منظمة "كامينادو فرونتيراس" أن 44 مهاجرا على الأقل بينهم نساء ورضع، لقوا مصرعهم، بعد غرق قاربهم جنوب المغرب خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:45+0000
2022-03-13T13:45+0000
أخبار المغرب اليوم
مهاجر غير شرعي
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وكتبت الناشطة في المنظمة هيلينا مالينو على "تويتر"، أن "44 ضحية على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب مطاطي في سواحل طرفاية"، مشيرة إلى أن الحادث وقع يوم السبت، بحسب "فرانس برس".وأشارت إلى أن القارب كان على متنه "61 شخصا بينهم 16 امرأة وسبعة رضع يحاولون الوصول إلى جزر الكناري".وبينت أن "جثامين ثلاث نساء ورضيعين نقلت إلى مستودع الأموات بمدينة العيون" المجاورة.وتعتمد المنظمة الإسبانية غير الحكومية على اتصالات تتلقاها من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ.وفي أغلب الأحيان تنتهي محاولات الهجرة غير الشرعية عبر هذه الطريق الخطرة بالغرق.يذكر أن أكثر من 40 ألف مهاجر على الأقل وصلوا إلى السواحل الإسبانية العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/المغرب-وموريتانيا-يوقعان-13-اتفاقية-لتعزيز-العلاقات-1059770341.html
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أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي

مقتل 44 مهاجرا بغرق قارب مطاطي قبالة ساحل المغرب

13:45 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Gregorio Borgiaغرق زورق مطاطي مع اللاجئين قبال ليبيا
غرق زورق مطاطي مع اللاجئين قبال ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ذكرت منظمة "كامينادو فرونتيراس" أن 44 مهاجرا على الأقل بينهم نساء ورضع، لقوا مصرعهم، بعد غرق قاربهم جنوب المغرب خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي.
وكتبت الناشطة في المنظمة هيلينا مالينو على "تويتر"، أن "44 ضحية على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب مطاطي في سواحل طرفاية"، مشيرة إلى أن الحادث وقع يوم السبت، بحسب "فرانس برس".
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وأشارت إلى أن القارب كان على متنه "61 شخصا بينهم 16 امرأة وسبعة رضع يحاولون الوصول إلى جزر الكناري".
وبينت أن "جثامين ثلاث نساء ورضيعين نقلت إلى مستودع الأموات بمدينة العيون" المجاورة.
وتعتمد المنظمة الإسبانية غير الحكومية على اتصالات تتلقاها من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ.
وفي أغلب الأحيان تنتهي محاولات الهجرة غير الشرعية عبر هذه الطريق الخطرة بالغرق.
يذكر أن أكثر من 40 ألف مهاجر على الأقل وصلوا إلى السواحل الإسبانية العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية.
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