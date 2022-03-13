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https://arabic.sputniknews.com/20220313/ملخص-وهدف-مباراة-تشيلسي-ونيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1059855359.html
ملخص وهدف مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي... فيديو
ملخص وهدف مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي... فيديو
فاز فريق تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بهدف قاتل مقابل لا شيء. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:00+0000
2022-03-13T17:00+0000
رياضة
مجتمع
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وأحرز كاي هافرتس هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 89، ليقود تشيلسي للفوز في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش.وقدم نيوكاسل مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة، مع أعطاه الأمل في الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط.ومع قرب انتهاء المباراة بالتعادل، مرر جورجينيو كرة طويلة نحو هافرتس من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في السيطرة على ال كرة بمهارة ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.وكاد هافرتس يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لكن دوبرافكا تصدى لتسديدة اللاعب ثم ارتدت الكرة من العارضة.يشار إلى أن هذا الفوز عزز احتلال تشيلسي للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويبدو النادي اللندني في طريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يأتي نيوكاسل في المركز 14 بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.
سبوتنيك عربي
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رياضة, مجتمع

ملخص وهدف مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي... فيديو

17:00 GMT 13.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMفرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية
فرحة لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي بفوزهم بلقب بطولة كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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فاز فريق تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بهدف قاتل مقابل لا شيء.
وأحرز كاي هافرتس هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 89، ليقود تشيلسي للفوز في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش.
وقدم نيوكاسل مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة، مع أعطاه الأمل في الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط.
ومع قرب انتهاء المباراة بالتعادل، مرر جورجينيو كرة طويلة نحو هافرتس من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في السيطرة على ال كرة بمهارة ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.
وكاد هافرتس يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لكن دوبرافكا تصدى لتسديدة اللاعب ثم ارتدت الكرة من العارضة.
يشار إلى أن هذا الفوز عزز احتلال تشيلسي للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويبدو النادي اللندني في طريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما يأتي نيوكاسل في المركز 14 بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.
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