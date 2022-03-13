https://arabic.sputniknews.com/20220313/ممثلة-أمريكية-من-أصل-أوكراني-تدعو-لوقف-حملة-الكراهية-ضد-المواطنين-الروس-1059837864.html
ممثلة أمريكية من أصل أوكراني تدعو لوقف حملة الكراهية ضد المواطنين الروس
ممثلة أمريكية من أصل أوكراني تدعو لوقف حملة الكراهية ضد المواطنين الروس
وقفت الممثلة الأمريكية من أصل أوكراني ميلا كونيس، ضد حملة الكراهية والعنف التي طالت المواطنين الروس. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:32+0000
2022-03-13T11:32+0000
2022-03-13T11:33+0000
منوعات
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ودعت كونيس، بعدم التهجم على الروس، قائلة: "لا يجب أن نعامل الشعب الروسي كعدو"، كما وحثت الممثلة على وقف الكراهية والسلبية التي تصيب شعب روسيا.في أوائل شهر مارس، بدأ رؤساء استوديوهات هوليوود في رفض توزيع أفلامهم في روسيا. وكانت شركة والت ديزني من أوائل الاستوديوهات التي أوقفت تسليم أفلامها إلى دور السينما الروسية. ألغي عرض فيلم "باتمان" في دور السينما الروسية في اليوم السابق للعرض الرسمي الأول. هذا وولدت ميلا كونيس في تشيرنيفتسي بأوكرانيا. ولغتها الأم هي الروسية. وعندما كانت في الثامنة من عمرها، قررت العائلة الهجرة إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت الفتاة بعد ذلك حياتها المهنية في التمثيل. وفي رصيدها أكثر من 60 فيلمًا. في عام 2015، تزوجت من الممثل الشهير أشتون كوتشر. في سبتمبر 2014، أنجبت منه ابنة سمياها وايت إيزابيل، وفي ديسمبر 2016 ولد ابنهما دميتري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
ممثلة أمريكية من أصل أوكراني تدعو لوقف حملة الكراهية ضد المواطنين الروس
11:32 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
وقفت الممثلة الأمريكية من أصل أوكراني ميلا كونيس، ضد حملة الكراهية والعنف التي طالت المواطنين الروس.
ودعت كونيس، بعدم التهجم على الروس، قائلة: "لا يجب أن نعامل الشعب الروسي كعدو"، كما وحثت الممثلة على وقف الكراهية
والسلبية التي تصيب شعب روسيا.
في أوائل شهر مارس، بدأ رؤساء استوديوهات هوليوود في رفض توزيع أفلامهم في روسيا. وكانت شركة والت ديزني من أوائل الاستوديوهات التي أوقفت تسليم أفلامها إلى دور السينما الروسية. ألغي عرض فيلم "باتمان" في دور السينما الروسية في اليوم السابق للعرض الرسمي الأول.
هذا وولدت ميلا كونيس في تشيرنيفتسي بأوكرانيا. ولغتها الأم هي الروسية. وعندما كانت في الثامنة من عمرها، قررت العائلة الهجرة إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت الفتاة بعد ذلك حياتها المهنية في التمثيل. وفي رصيدها أكثر من 60 فيلمًا.
في عام 2015، تزوجت من الممثل الشهير أشتون كوتشر. في سبتمبر 2014، أنجبت منه ابنة سمياها وايت إيزابيل، وفي ديسمبر 2016 ولد ابنهما دميتري.