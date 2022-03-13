https://arabic.sputniknews.com/20220313/منعا-للأرق-تجنب-هذه-الأطعمة-قبل-النوم-1059860006.html

منعا للأرق... تجنب هذه الأطعمة قبل النوم

منعا للأرق... تجنب هذه الأطعمة قبل النوم

النوم خلال الليل ليس شيئا يستطيع الجميع فعله دائما، وهناك الكثير من النصائح المتعلقة بتحسين نوعية نومك، واعتماد روتين نوم صحي، والتي قد تشمل تجنب بعض الأطعمة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T19:03+0000

2022-03-13T19:03+0000

2022-03-13T19:03+0000

الصحة

القهوة

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يحتاج البالغون في المتوسط من سبع إلى تسع ساعات من النوم، بينما يحتاج الأطفال من تسع إلى 13 ساعة. يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميا.سيجد الأشخاص المصابون بالأرق صعوبة في النوم بانتظام ويمكنهم الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل.تقول جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: "في إحدى الدراسات، كانت الفئران التي تناولت نظاما غذائيا غنيا بالدهون لمدة ثمانية أسابيع قد حظيت بنوم متقطع أكثر في الليل وكانت تعاني من النعاس المفرط أثناء النهار"، وفق ما نقله موقع "إكسبريس" البريطاني.وأضافت: "قد يكون هذا لأن الأطعمة الغنية بالدهون تؤدي إلى زيادة الوزن وتقليل الحساسية تجاه مادة الأوركسين الكيميائية في الدماغ، والتي تساعد في تنظيم ساعة نوم الجسم".وتابعت الدراسة: "يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين مثل شرائح اللحم والدجاج أن تعطل النوم أيضا لأنها تستغرق وقتا طويلا لتتحلل، وهي مشكلة في وقت النوم نظرا لأن عملية الهضم تتباطأ بنسبة تصل إلى 50 في المائة أثناء النوم".كما أوصت الدراسة بتجنب الأجبان القديمة أو المصنعة والسلامي والبيبروني، كون هذه الأطعمة تحتوي على التيرامين، الذي يؤدي إلى إطلاق هرمون النورإبينفرين، والذي قد يحفز بدوره الدماغ.وخلصت إلى أنه "من أجل نوم أفضل، تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز القمح الكامل أو وعاء من دقيق الشوفان قبل النوم... ستؤدي هذه الأطعمة إلى إطلاق هرمون النوم السيروتونين، ولا تستغرق وقتا طويلا للهضم".إقرأ أيضا... دراسة تكشف أطعمة تساعد على النوم بعمقتقول الدراسة إن الأشخاص الذين يدخنون يميلون أيضا إلى قضاء وقت أطول للنوم، والاستيقاظ بشكل متكرر، وغالبا ما يعانون من اضطراب في النوم.يمكن أن يمنعك الكافيين والكحول من النوم ويمنعك من النوم الجيد. لذلك، فمن المستحسن أن يقلل الناس من تناول الكحوليات وتجنب الكافيين مع اقتراب موعد النوم.يمكن العثور على الكافيين بما في ذلك في الشاي وبعض المشروبات الغازية وشوكولاتة ومشروبات الطاقة وبعض مسكنات الآلام. ويتدخل الكافيين في عملية النوم، كما أنه يمنع النوم العميق.تعرف على الحد الأقصى المسموح به من القهوة يوميا وكيف يمكننا التخلص من إدمان الكافيين

https://arabic.sputniknews.com/20210703/حسب-العمرما-مقدار-النوم-الذي-تحتاجه؟-1049456636.html

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الصحة, القهوة