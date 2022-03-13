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https://arabic.sputniknews.com/20220313/منعًا-لعسكرة-الأزمة-لقاء-مرتقب-بين-باشاغا-والدبيبة-لحل-أزمة-تسليم-السلطة-1059843175.html
منعًا لعسكرة الأزمة.. لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة لحل أزمة تسليم السلطة
منعًا لعسكرة الأزمة.. لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة لحل أزمة تسليم السلطة
تناقش الحلقة إعلان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الأمم المتحدة تمهد لترتيب مفاوضات عاجلة بين رئيسي الحكومتين المتنافستين، لحلّ أزمة تسليم السلطة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:14+0000
2022-03-13T13:14+0000
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منعًا لعسكرة للأزمة.. لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة لحل أزمة تسليم السلطة
منعًا لعسكرة للأزمة.. لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة لحل أزمة تسليم السلطة
ويأتي ذلك بينما تقف ليبيا أمام مفترق طرق خطير، بعدما كلف البرلمان فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، بينما لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الدبيبة متمسكا بشرعية حكومته ويعارض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وأوضح في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، أن العامل الدولي هو من يتحكم بقواعد اللعبة الليبية، وأنه يمكن أن يلعب دورًا بناء في الأزمة الليبية، إذا تخلى عن نهج اللعب على التناقضات الداخلية في البلاد.إعداد وتقديم: فهيم الصورانيالتفاصيل في الملف الصوتي
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فهيم الصوراني
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+74956456601
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راديو, بانوراما, аудио

منعًا لعسكرة الأزمة.. لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة لحل أزمة تسليم السلطة

13:14 GMT 13.03.2022
منعًا لعسكرة للأزمة.. لقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة لحل أزمة تسليم السلطة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة إعلان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الأمم المتحدة تمهد لترتيب مفاوضات عاجلة بين رئيسي الحكومتين المتنافستين، لحلّ أزمة تسليم السلطة ، والتباحث لإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.
ويأتي ذلك بينما تقف ليبيا أمام مفترق طرق خطير، بعدما كلف البرلمان فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، بينما لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الدبيبة متمسكا بشرعية حكومته ويعارض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ورأى الإعلامي والمحلل السياسي، عبد الحكيم معتوق أن الأطراف الليبية المتنازعة أصبحت أكثر قربًا من رفض الخيار العسكري لحل الخلافات السياسية، بعد أن أثبتت التجربة الطويلة فشل هذا الأسلوب.

وأوضح في مقابلة عبر برنامج "بانوراما"، أن العامل الدولي هو من يتحكم بقواعد اللعبة الليبية، وأنه يمكن أن يلعب دورًا بناء في الأزمة الليبية، إذا تخلى عن نهج اللعب على التناقضات الداخلية في البلاد.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي
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