https://arabic.sputniknews.com/20220313/نائب-مساعد-وزير-الخارجية-الأمريكي-يلتقي-بالرئيس-الفلسطيني-في-رام-الله-1059854039.html
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالرئيس الفلسطيني في رام الله
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالرئيس الفلسطيني في رام الله
يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمرو، إلى رام الله غدا الاثنين حيث يعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني وعدد من المسؤولين الفلسطينيين. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:32+0000
2022-03-13T16:32+0000
2022-03-13T16:32+0000
العالم العربي
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القدس - سبوتنيك. أعلن مصدر بالرئاسة الفلسطينية لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن " نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو يصل إلى رام الله غدا الاثنين وسيلتقي مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء أشتية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.وفي وقت سابق، قالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن: "المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين".ودعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والجرأة "من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.واعتبر بيان الخارجية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني "يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان".وناشد المجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني "من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالرئيس الفلسطيني في رام الله
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يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، هادي عمرو، إلى رام الله غدا الاثنين حيث يعقد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني وعدد من المسؤولين الفلسطينيين.
القدس - سبوتنيك. أعلن مصدر بالرئاسة الفلسطينية لسبوتنيك، اليوم الأحد، أن " نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو يصل إلى رام الله غدا الاثنين وسيلتقي مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء أشتية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ".
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.
وفي وقت سابق، قالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن: "المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين
".
ودعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والجرأة "من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
واعتبر بيان الخارجية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني "يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان".
وناشد المجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني "من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.