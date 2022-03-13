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نابولي يفوز على فيرونا 2-1 في الدوري الإيطالي... فيديو
نابولي يفوز على فيرونا 2-1 في الدوري الإيطالي... فيديو
استعاد فريق نابولي ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا صعبا على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:45+0000
2022-03-13T16:45+0000
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ويدين نابولي الفوز بثنائية لاعبه أوسيمهن في الدقيقتين 14، و71، فيما أحرز هدف فيرونا الوحيد قائده دافيدي فاراوني، وبعدها تعرض الفريق لضربة بطرد فيدريكو سيتشيريني بعدما حصل على إنذارين قبل سبع دقائق من النهاية.ليرفع الفريق الجنوبي رصيده الى 60 نقطة، وبات ثانياً موقتاً بفارق ثلاث نقاط عن ميلان، وذلك بانتظار مباراة إنتر حامل اللقب (58 نقطة) مع مضيفه تورينو لاحقاً، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عن النقطة 41 بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
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نابولي يفوز على فيرونا 2-1 في الدوري الإيطالي... فيديو

16:45 GMT 13.03.2022
© REUTERS / DANIELE MASCOLOنابولي
نابولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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استعاد فريق نابولي ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزا صعبا على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين نابولي الفوز بثنائية لاعبه أوسيمهن في الدقيقتين 14، و71، فيما أحرز هدف فيرونا الوحيد قائده دافيدي فاراوني، وبعدها تعرض الفريق لضربة بطرد فيدريكو سيتشيريني بعدما حصل على إنذارين قبل سبع دقائق من النهاية.
ليرفع الفريق الجنوبي رصيده الى 60 نقطة، وبات ثانياً موقتاً بفارق ثلاث نقاط عن ميلان، وذلك بانتظار مباراة إنتر حامل اللقب (58 نقطة) مع مضيفه تورينو لاحقاً، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عن النقطة 41 بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
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