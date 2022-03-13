https://arabic.sputniknews.com/20220313/نجوى-فؤاد-ثلاثة-فقط-يسألون-عني-في-الوسط-الفني-1059850034.html
نجوى فؤاد: ثلاثة فقط يسألون عني في الوسط الفني
نجوى فؤاد: ثلاثة فقط يسألون عني في الوسط الفني
قالت الفنانة المصرية، نجوى فؤاد، إنه لا يوجد من يسأل عليها في الوسط الفني. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T15:16+0000
2022-03-13T15:16+0000
2022-03-13T15:16+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وتابعت فؤاد، خلال فيديو نشر عبر حساب الفنانة منة جلال، التي قامت بتسجيل الفيديو لنجوى فؤاد، أن هناك ثلاثة أشخاص يسألون عليها هم "منة جلال، وسعيدة جلال، ونبيلة عبيد". واعتبرت نجوى فؤاد أنه يجب على العاملين في الوسط الفني "أن يسألوا على بعضهم البعض، ويتمنوا الخير والسعادة للجميع".وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نجوى فؤاد، عام 2017، وهو مسلسل "لأعلى سعر"، وبعده شاركت في مسلسل "أرض النفاق" عام 2018، مع الفنان محمد هنيدي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
نجوى فؤاد: ثلاثة فقط يسألون عني في الوسط الفني
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قالت الفنانة المصرية، نجوى فؤاد، إنه لا يوجد من يسأل عليها في الوسط الفني.
وتابعت فؤاد، خلال فيديو نشر عبر حساب الفنانة منة جلال، التي قامت بتسجيل الفيديو لنجوى فؤاد، أن هناك ثلاثة أشخاص يسألون عليها هم "منة جلال، وسعيدة جلال، ونبيلة عبيد".
واعتبرت نجوى فؤاد أنه يجب على العاملين في الوسط الفني "أن يسألوا على بعضهم البعض، ويتمنوا الخير والسعادة للجميع".
وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نجوى فؤاد، عام 2017، وهو مسلسل "لأعلى سعر"، وبعده شاركت في مسلسل "أرض النفاق" عام 2018، مع الفنان محمد هنيدي.