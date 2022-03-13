https://arabic.sputniknews.com/20220313/وزير-الخارجية-التركي-موقفنا-الرافض-للعقوبات-على-روسيا-لم-يتغير-1059841899.html
وزير الخارجية التركي: موقفنا الرافض للعقوبات على روسيا لم يتغير
وزير الخارجية التركي: موقفنا الرافض للعقوبات على روسيا لم يتغير
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن موقف بلاده غير المؤيد لفرض عقوبات على روسيا لم يتغير. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:42+0000
2022-03-13T12:42+0000
2022-03-13T12:42+0000
أخبار تركيا اليوم
موسكو
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جاء تصريحات أغلو خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي: "موقفنا لم يتغير فيما يخص العقوبات على روسيا"، مشيرا إلى أن أنقرة ترفض فرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تشنها في جنوب شرق أوكرانيا.وفيما يتعلق بعمليات إجلاء المواطنين العالقين من أوكرانيا، أكد وزير الخارجية، أن بلاده تواصل جهودها لإجلاء العالقين في مسجد السلطان سليمان القانوني بمدينة ماريوبول الأوكرانية.وعن موقف بلاده من الاعترام بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، قال الوزير التركي: "لسنا مستعجلين للاعتراف بحكومة طالبان لأننا كما العالم بأسره نود رؤية الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها".تشاووش أوغلو تطرق كذلك إلى العلاقات مع يريفان، موضحا أنه أبلغ نظيره الأرميني بضرورة تعاطي بلاده بشكل إيجابي مع اتفاقية السلام التي اقترحتها أذربيجان وأن ذلك سيكون لصالح الجميع.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤولة-إسرائيلية-تكشف-السبب-الرئيس-وراء-عودة-دفء-علاقات-بلادها-مع-تركيا-1059813210.html
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أخبار تركيا اليوم, موسكو
وزير الخارجية التركي: موقفنا الرافض للعقوبات على روسيا لم يتغير
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن موقف بلاده غير المؤيد لفرض عقوبات على روسيا لم يتغير.
جاء تصريحات أغلو خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال وزير الخارجية التركي: "موقفنا لم يتغير فيما يخص العقوبات على روسيا"، مشيرا إلى أن أنقرة ترفض فرض عقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة
التي تشنها في جنوب شرق أوكرانيا.
وفيما يتعلق بعمليات إجلاء المواطنين العالقين من أوكرانيا، أكد وزير الخارجية، أن بلاده تواصل جهودها لإجلاء العالقين في مسجد السلطان سليمان القانوني بمدينة ماريوبول الأوكرانية.
وعن موقف بلاده من الاعترام بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، قال الوزير التركي: "لسنا مستعجلين للاعتراف بحكومة طالبان لأننا كما العالم بأسره نود رؤية الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها".
تشاووش أوغلو تطرق كذلك إلى العلاقات مع يريفان، موضحا أنه أبلغ نظيره الأرميني بضرورة تعاطي بلاده بشكل إيجابي مع اتفاقية السلام التي اقترحتها أذربيجان وأن ذلك سيكون لصالح الجميع.