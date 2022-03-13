https://arabic.sputniknews.com/20220313/وزير-الخارجية-القطري-يزور-روسيا-ويلتقي-مع-لافروف-1059848472.html

وزير الخارجية القطري يزور روسيا ويلتقي مع لافروف

وزير الخارجية القطري يزور روسيا ويلتقي مع لافروف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيقوم بزيارة لروسيا، اليوم الأحد، وسيجري محادثات... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T14:43+0000

2022-03-13T14:43+0000

2022-03-13T14:43+0000

قطر

روسيا

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وكتب الأنصاري عبر حسابه على "تويتر": "يقوم وزير خارجية قطر بزيارة إلى موسكو اليوم، حيث سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتأتي هذه الزيارة مع مراعاة الظروف التي يعيشها العالم الآن نتيجة الصراع في أوكرانيا".وأضاف الانصاري أن "الحديث سيتركز على آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في إطار البحث عن جهود دبلوماسية لحلها".وأوضح الأنصاري أن "وزير الخارجية سيؤكد خلال زيارته لموسكو أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وسيصر على ضرورة مضاعفة الجهود بشكل عاجل من أجل إيجاد حل سلمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ".وأردف أن "قطر تدعم الجهود الدولية لتهيئة الظروف لحل سلمي للنزاع".ودعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، في 13 مارس/آذار، جميع أطراف الأزمة ‏الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس، وذلك خلال اتصال أجراه مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا.‏كما دعا وزير خارجية قطر في اتصاله مع كوليبا إلى حل الخلاف عبر الحوار البنّاء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد، بحسب بيان رسمي.وشدد وزير الخارجية القطري كذلك في الاتصال على ضرورة ضمان سلامة المدنيين، واعتبار ذلك أولوية قصوى.

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