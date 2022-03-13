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https://arabic.sputniknews.com/20220313/وزير-الصحة-الكويتي-نسعى-لنقل-التكنولوجيا-وتصنيع-اللقاحات-محليا-1059832073.html
وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا
وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا
أعلن وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، أن بلاده تسعى لنقل تكنولوجيا اللقاحات الواقية من الأمراض المعدية لتصنيعها محليا "تحسبا لأي طاريء". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:26+0000
2022-03-13T09:26+0000
أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك في كلمة بمناسبة الاحتفال بإطلاق تصنيع منتجات مختبرات أبوت في الكويت عبر الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية التابعة لشركة ميزان القابضة.وقال الوزير الكويتي: "إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني"، بحسب صحيفة "القبس".واعتبر السعيد أن من أهم دروس وعبر جائحة كورونا أنه "في حالة الطوارئ يجب أن تعتمد الدول على إمكانياتها ومصادرها المحلية".وأضاف الوزير: "نحن في وزارة الصحة من أهم أهدافنا حاليا هو البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضا في القريب العاجل".وخلال الأسابيع الماضية تحسنت المؤشرات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالكويت إلى حد كبير.وشهد الأسبوع حتى أمس السبت هبوطا في إجمالي الإصابات المسجلة بنسبة 21.5 بالمئة، فيما سجلت الوفيات انخفاضا بنسبة 25 في المئة.وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال أسبوع حتى أمس السبت 2972 مقارنة بإجمالي 3786 في الأسبوع الذي سبقه. وسجل يوم السبت أدنى عدد من الإصابات خلال الأسبوع بواقع 259 حالة.وبلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في الكويت منذ بدء الوباء625461 بينما بلغ عدد الوفيات 2550 حالة أي 0.41 في المئة من مجمل الإصابات.
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أخبار الكويت اليوم

وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا

09:26 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلن وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، أن بلاده تسعى لنقل تكنولوجيا اللقاحات الواقية من الأمراض المعدية لتصنيعها محليا "تحسبا لأي طاريء".
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الاحتفال بإطلاق تصنيع منتجات مختبرات أبوت في الكويت عبر الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية التابعة لشركة ميزان القابضة.
ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الكويت، 22 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
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06:31 GMT
وقال الوزير الكويتي: "إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني"، بحسب صحيفة "القبس".
واعتبر السعيد أن من أهم دروس وعبر جائحة كورونا أنه "في حالة الطوارئ يجب أن تعتمد الدول على إمكانياتها ومصادرها المحلية".
وأضاف الوزير: "نحن في وزارة الصحة من أهم أهدافنا حاليا هو البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضا في القريب العاجل".
وخلال الأسابيع الماضية تحسنت المؤشرات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالكويت إلى حد كبير.
وشهد الأسبوع حتى أمس السبت هبوطا في إجمالي الإصابات المسجلة بنسبة 21.5 بالمئة، فيما سجلت الوفيات انخفاضا بنسبة 25 في المئة.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال أسبوع حتى أمس السبت 2972 مقارنة بإجمالي 3786 في الأسبوع الذي سبقه. وسجل يوم السبت أدنى عدد من الإصابات خلال الأسبوع بواقع 259 حالة.
وبلغ إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في الكويت منذ بدء الوباء625461 بينما بلغ عدد الوفيات 2550 حالة أي 0.41 في المئة من مجمل الإصابات.
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